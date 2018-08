Ministerstvo školstva dalo cestovnej kancelárii státisíce eur , školiť o holokauste má lesník

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva dalo petržalskej cestovnej kancelárii ViVa Tours takmer 200-tisíc eur na kurzy o holokauste.

Podľa medializovaných informácií má byť školiteľom lesník. Zoznam schválených projektov je dostupný na http://www.minedu.sk/20232-sk/2-hodnotiace-kolo/.

„Uvedená spoločnosť podala žiadosť o nenávratný finančný prostriedok (NFP) v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ sa! zverejnenej 21. novembra 2016. Cestovná kancelária splnila ako žiadateľ kritéria výzvy a rovnako ako žiadateľ splnila podmienky v hodnotiacom procese. Zámerom projektu je zvýšiť objektívnu informovanosť mladých ľudí o holokauste s poukázaním na dôsledky rasizmu, antisemitizmu, stereotypizácie spoločnosti v súčasnosti. Pozornosť je sústredená na ilustrovanú, živú, autentickú, zážitkovú podobu problematiky prostredníctvom kvalifikovaných expertov tak, aby mladá generácia bola zasiahnutá čo najviac,“ píše sa v stanovisku ministerstva školstva, ktoré agentúre SITA zaslal odbor komunikácie a protokolu.

Žiadosť splnila podmienky odborného hodnotenia

Cieľom projektu je rozvoj kvalitného vzdelávania na Slovensku, pričom podľa rezortu školstva bude vzdelávanie a osveta viesť k získaniu, prehĺbeniu vedomostí v danej oblasti.

„Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že odborné hodnotenie každej žiadosti o NFP je vykonávané dvoma nezávislými odbornými hodnotiteľmi v súlade s hodnotiacimi kritériami, ktoré sú prílohou výzvy. Žiadosť o príspevok je posudzovaná vo viacerých oblastiach – príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu a prioritnej osi, navrhovaný spôsob realizácie, administratívna a prevádzková kapacita a finančná a ekonomická stránka projektu, ktoré žiadosť musí splniť,“ vysvetlil ďalej rezort školstva.

Žiadosť o NFP splní podmienky odborného hodnotenia v prípade, ak v každej oblasti hodnotiacich kritérií dosiahne minimálne 50 percent možných bodov a zároveň dosiahne minimálne 60 percent z celkového možného počtu bodov. „Odborní hodnotitelia predmetného projektu v hodnotenej oblasti administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa znížili počet bodov pri každom hodnotiacom kritériu v danej oblasti. Žiadosť však splnila podmienky odborného hodnotenia, keďže v hodnotenej oblasti dosiahla požadované body,“ uzatvorilo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Zarážajúci spôsob reakcie ministerstva školstva

Dotácie cestovnej kancelárii na vyučovanie o holokauste sú podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) len ďalším prejavom neschopnosti vedenia rezortu školstva. Výzva, z ktorej bol financovaný projekt na vytvorenie vzdelávacieho programu a študijných materiálov k problematike holokaustu, bola zameraná na celoživotné vzdelávanie.

„Celoživotné vzdelávanie by malo slúžiť na to, aby sme poskytli ľuďom priestor na ďalšie zdokonaľovanie, preškolenie, získanie nových kvalifikácií, aby mohli úspešne pôsobiť na pracovnom trhu a dostať nové príležitosti. Je to veľmi účinný nástroj, ako budovať ľudský kapitál a potenciál na Slovensku. Vedenie rezortu školstva však vyhlásilo výzvu bez toho, aby si stanovilo priority v celoživotnom vzdelávaní a určilo, ktoré kompetencie je potrebné v 21. storočí na Slovensku rozvíjať,“ povedala podpredsedníčka OĽaNO Veronika Remišová.

Takisto upozornila, že bez celkovej koncepcie sa potom stane, že ministerstvo podporí projekt, ktorého odborné zázemie vyvoláva pochybnosti. K danému projektu sa vyjadril aj tieňový minister školstva Miroslav Sopko s tým, že „je zarážajúce, akým spôsobom reagovalo na zverejnenie týchto informácii ministerstvo školstva. To podľa neho deklarovalo, že je všetko v poriadku. Tento projekt bol zameraný na holokaust a tak dôležitú tému by malo ministerstvo posudzovať veľmi dôsledne a zvažovať, komu zverí tvorbu obsahu a vykonávanie aktivít. Nie je nič horšie, ako keď dôležité témy v spoločnosti necháme v rukách amatérov“.

Nezmyselné alebo neodborné projekty

„Andrej Danko pred týždňom vyhlásil vojnu Kotlebovi. Jediný známy výsledok tejto takzvanej vojny je, že jeho ministerka dáva peniaze na školenia o holokauste cestovnej kancelárií, kde má školenia viesť lesník. Cestovnej kancelárii samozrejme nemôžeme vyčítať podanie prihlášky, chyba je najmä v nastavení a kritériách výzvy zo strany vedenia rezortu školstva. Takto si koncepčné vzdelávanie na Slovensku nepredstavujeme. Peniaze, ktoré by mali slúžiť na rozvoj ľudí na Slovensku, táto vláda vyhadzuje na zle pripravené výzvy, z ktorých financuje nezmyselné alebo neodborné projekty. Je to škoda, pretože najväčším bohatstvom Slovenska sú ľudia, a to, čo premrháme dnes, bude chýbať budúcim generáciám,“ uzavrela Remišová. Stanovisko OĽaNO zaslal agentúre SITA hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

„Jediné, čo si zapamätáme z pôsobenia Slovenskej národnej strany vo vedení rezortu školstva sú eurofondové škandály,“ povedal poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre školstvo Branislav Gröhling s tým, že cestovná kancelária ViVa Tours mala v roku 2016 podľa verejne dostupných informácií dvoch zamestnancov. „Teraz dostala príspevok v hodnote, ktorá predstavuje takmer desaťnásobok jej vlaňajších tržieb. Hlavným expertom má byť lesník. Je nehorázne, keď v tom ministerstvo školstva nevidí problém a strká hlavu do piesku,“ dodal Gröhling. Podľa neho na Slovensku pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú, a keby dostali príležitosť, išlo by o určite efektívnejšie vynaloženú investíciu.

„Napríklad máme Múzeum holokaustu v Seredi. Je príznačné, že jeho vedúci nikdy nepočul o ‚vyvolenej‘ cestovnej kancelárii ViVa Tours,“ povedal Gröhling, ktorý je pripravený otvoriť tento prípad aj na rokovaní parlamentného školského výboru. Stanovisko strany zaslal agentúre SITA Róbert Buček z Komunikačného oddelenia SaS.