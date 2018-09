Ministerstvo školstva hľadá peniaze na zaplatenie pokuty za projekt Infovek 2

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Rezort školstva hľadá financie na zaplatenie pokuty za projekt Infovek 2. Ide o 790-tisíc eur. Povedala to ministerka školstva Martina Lubyová.

„Snažíme sa nájsť prostriedky. Je to v dôsledku toho, že za ministrovania Juraja Draxlera bola uzatvorená zmluva bez súťaže priamym rokovacím konaním. Neskôr to bolo napadnuté. Takto spätne dozadu za dlhé obdobie sme dostali rozhodnutie, že je toto poskytovanie služieb cez Slovak Telekom protizákonné. Čiže aj do budúcnosti budeme za predlžovanie zrejme platiť pokutu,“ vysvetlila Lubyová s tým, že požiadali o pomoc ministerstvo financií.

Dodatok k zmluve s Telekomom

Ministerstvo školstva uzavrelo v roku 2010 zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2 a v septembri 2015 priamym rokovacím konaním predĺžili zmluvou projekt o rok, a to vo výške 5,7 milióna eur bez DPH.

„Dôvodom uzavretia zmluvy bolo, že v tom čase nebol vysúťažený nový poskytovateľ pripojenia. Verejné obstarávanie na nového poskytovateľa pripojenia, a teda verejné obstarávanie na Edunet_SK, bolo vyhlásené v decembri 2015. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK nebolo v tom čase ukončené, ministerstvo v septembri 2016 uzavrelo so spoločnosťou Slovak Telekom dodatok k zmluve, ktorým predĺžilo projekt Infovek 2 až do ukončenia implementácie projektu Edunet_SK,“ objasnil rezort školstva.

Víťazom súťaže bol Swan

Víťazom súťaže o nového poskytovateľa internetu sa stala spoločnosť Swan. Neúspešný uchádzač Slovak Telekom napadol na súde rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Krajský súd v Bratislave priznal žalobe odkladný účinok.

Ministerstvo sa o ňom dozvedelo 7. mája tohto roka, keď mu Slovak Telekom doručil list, ktorého prílohou bola kópia uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorým tento súd v odôvodnení zakázal ministerstvu uzavrieť zmluvu na Edunet_SK so spoločnosťou SWAN. Podľa ÚVO bol výber nového poskytovateľa ministerstvom v poriadku, súd mu dal za pravdu.