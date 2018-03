Ministerstvo školstva popiera tvrdenia o druhej „autoritatívnej a nedemokratickej“ komore učiteľov

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva odmieta tvrdenia Slovenskej komory učiteľov, že chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyhovovať autoritatívnemu a nedemokratickému modelu riadenia a komunikácie a považuje tieto tvrdenia za absurdné a účelové.

Rezort školstva chce vytvoriť profesijnú organizáciu, ktorá bude zriadená zákonom, tak, ako je to v prípade iných profesijných a stavovských združení a organizácií, napríklad psychológov, architektov, zdravotných sestier či lekárov. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá bude združovať učiteľov. Obvinenia Slovenskej komory učiteľov sú absurdné.

Dve komory učiteľov?

Úlohou komory ako stavovskej organizácie bude chrániť práva a záujmy svojich členov. Ako agentúru SITA informovala riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva Ria Feik Achbergerová, komora, ktorú chcú zriadiť má byť samosprávnym, nezávislým, reprezentatívnym a rovnocenným partnerom so širokou členskou základňou.

„Slovenská komora učiteľov pod vedením pána Vladimíra Crmomana je rovnakým partnerom ministerstva školstva ako desiatky iných mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou vzdelávania. Komora učiteľov je neziskovou organizáciou, nie je zákonom zriadenou komorou a jej členmi sú aj sympatizanti s učiteľským povolaním, teda široká verejnosť a nielen profesionálni učitelia. Komory zriadené zákonom sú profesné, nakoľko majú aj samosprávne funkcie. Zriadenie komory zo zákona posilní samosprávu učiteľského stavu a obmedzí zasahovanie zo strany štátnej správy,“ píše sa v stanovisku ministerstva školstva.

Podľa Slovenskej komory učiteľov ministerka školstva Martina Lubyová od riešenia skutočných problémov odvádza pozornosť vymýšľaním umelých. Chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyhovovať autoritatívnemu a nedemokratickému modelu riadenia a komunikácie.

Nedostatok času na rokovania a pripomienkovania

Ministerka predstavila plán zriadiť novú komoru učiteľov, hoci už existuje Slovenská komora učiteľov. Svoj zámer zdôvodňuje tým, že organizácie pedagógov nemajú vždy dostatok času na pripomienkovanie zákonov, a rokovanie so zástupcami učiteľov treba zjednodušiť a usmerniť. Navyše dodáva, že organizácie sa medzi sebou nevedia zhodnúť.

„Ak pani ministerka komunikuje problém nedostatku času organizácií na pripomienkovanie, bolo by vhodné, aby sa pozrela na to, z akého dôvodu sú termíny určené na proces pripomienkovania stanovené obvykle na čas školských prázdnin, sviatkov a dovoleniek. Či krátkosť času na pripomienkovanie a neochota ministerstva poskytnúť materiály vopred je len obyčajnou neprofesionalitou, alebo zámerom. Ak pani ministerka tvrdí, že školské organizácie sa medzi sebou nikdy nezhodli, je to lož. Na principiálnych otázkach vieme nájsť úplnú zhodu,“ píše sa v stanovisku Slovenskej komory učiteľov, ktoré agentúre SITA zaslal jej predseda Vladimír Crmoman.