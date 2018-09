Ministerstvo školstva predstavilo človeka, ktorý by mal pomôcť s transformáciou SAV

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Ministerka školstva Martina Lubyová si myslí, že transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu by mala byť hotová do konca tohto roka.

S transformáciou má pomôcť aj dlhoročný pracovník SAV Andrej Rusnák, ktorý začal spolupracovať s ministerstvom školstva. Jeho úlohou je koordinovať pracovné skupiny a kontakty so SAV. Informovala o tom šéfka rezortu školstva na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.

Špecializuje sa na komunikáciu so SAV

„Jedným z krokov, ktoré sme po parlamentnom výbore avizovali bolo, že ministerstvo zamestná pracovníka, ktorý sa bude špecializovať na kontakty a komunikáciu so SAV,“ vysvetlila Lubyová.

Parlament v utorok 11. septembra schválil novelu zákona o vysokých školách, do ktorého bola vložená novela zákona o SAV. Schválením novely sa akadémia vrátila do tej podoby, v akej bola pred 1. júlom 2018, teda do formy rozpočtovo-príspevkovej organizácie.

„Teraz má SAV povinnosť vykonať úkony potrebné na registráciu verejnej výskumnej inštitúcie. Nie sú však dané dátumy, dokedy ich treba urobiť. Teraz ideme už podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, takže sa ústavy môžu transformovať postupne na základe toho, či majú splnené zákonom dané podmienky,“ povedala Lubyová s tým, že okrem schválenia majetku štátu boli schopní dať všetky dokumenty dohromady.

Pomôžu aj pracovné skupiny

„Keby ešte niečo chýbalo, tak v tomto smere budú nápomocné práve pracovné skupiny,“ dodala ministerka školstva.

Rusnák počas brífingu uviedol, že si myslí, že je správnym človekom, ktorý bude komunikovať medzi SAV a rezortom školstva.

Ministerstvo školstva vydalo 10. septembra rozhodnutie o zastavení registrácie SAV. Urobilo tak po prerokovaní s Generálnou prokuratúrou SR. Podľa Lubyovej nemohlo ministerstvo SAV zaregistrovať, lebo akadémia nedodržala zákonom stanovené postupy a termíny.