Ministerstvo školstva zavádza a dezinterpretuje stanovisko prokuratúry, tvrdí vedenie SAV

BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Vedenie Slovenskej akadémie vied (SAV) sa na mimoriadnom zasadnutí zhodlo, že ministerstvo školstva zavádza a dezinterpretuje stanovisko Generálnej prokuratúry SR vo veci transformácie SAV.

Zastavenie registrácie

Prokuratúra zaslala akadémii list, v ktorom konštatuje prieťahy v konaní ministerstva školstva vo veci transformácie SAV a žiada ministerstvo školstva, aby urýchlene rozhodlo. Rezort školstva podľa akadémie však dnes ráno zverejnil zavádzajúcu tlačovú správu, v ktorej tvrdí, že Generálna prokuratúra SR potvrdila jeho doterajší postup a vyzvala ministerstvo na zastavenie registrácie.

Podľa správy z prokuratúry sa takéto tvrdenie nezakladá na pravde. Ide o hrubé zavádzanie zamestnancov SAV, verejnosti a najmä poslancov NR SR s cieľom ovplyvniť utorkový osud novely zákona o SAV.

V skutočnosti to bolo inak

Prokuratúra naopak konštatuje, že rezort môže konanie o návrhoch na zápis ukončiť dvoma spôsobmi – „v prípade splnenia podmienok vykoná zápis do registra verejných výskumných inštitúcií, v opačnom prípade konanie o návrhoch na zápis do registra zastaví“. Ministerstvo školstva však podľa generálnej prokuratúry takto nepostupovalo a o návrhoch doposiaľ nerozhodlo.

Na základe týchto skutočností Generálna prokuratúra SR pre nečinnosť Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR podala upozornenie prokurátora.

„Dodávame, že ministerstvo školstva môže konanie zastaviť. Na zastavenie konania však nie sú splnené procesné podmienky, keďže ministerstvo malo, v prípade, ak nemalo všetky potrebné listiny a údaje, konanie najskôr prerušiť. V rozhodnutí o prerušení konania malo určiť lehotu na odstránenie nedostatkov, ktorá mala byť minimálne 30 dní (v skutočnosti mala SAV len 10 dní na doplnenie). Len v prípade, ak navrhovateľ neodstráni nedostatky v takto určenej lehote, môže ministerstvo školstva konanie zastaviť. SAV však všetky dokumenty potrebné k transformácii ministerstvu dodala, čo skonštatovalo v minulosti aj ministerstvo,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Existenciálne riziko

Podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý schválil v minulom roku parlament, sa mali od 1. júla 2018 všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami.

Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo. Momentálne budú o všetkom rozhodovať poslanci NR SR. V utorok je na pláne hlasovanie o novele zákona o SAV.

„Akadémii hrozí existenciálne riziko. Ak novela prejde, SAV musí zrušiť ústavy a založiť nové počas troch mesiacov,“ vysvetlil Miroslav Bahna z iniciatívy Veda chce žiť! a dodal, že budúcnosť a kredit SAV je v rukách poslancov parlamentu. Prípadné schválenie novely dostane akadémiu podľa Bahnu do bezvýchodiskovej situácie.