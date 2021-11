Ministerstvo spravodlivosti chystá novelu infozákona, predstaviť ju má do konca roka

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) by chcelo predstaviť novelu zákona o slobode informácií do konca roka. Aktuálne naďalej rezort konzultuje návrh so štátnym sektorom, územnou samosprávou a mimovládnym sektorom a priebežne analyzuje pripomienky a podnety. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

Novela infozákona bude zahŕňať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR.

„Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov. Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností,“ skonštatovala vláda v programovom vyhlásení.