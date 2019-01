Ministerstvo spravodlivosti finalizuje zmluvy k novej budove, do ktorej sa má presťahovať

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti finalizuje zmluvné podklady k novej budove, do ktorej sa má rezort v tomto roku presťahovať.

Pre agentúru SITA to potvrdil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), podľa ktorého by bolo najlepším riešením, ak by štát odkúpil priestory novej budovy do vlastníctva v čo možnom najkratšom čase.

Zmluva na desaťročný prenájom

Rezort plánuje totiž podpísať zmluvu na desaťročný prenájom s možnosťou neskoršieho odkúpenia. V súčasnosti rezort sídli na Župnom námestí v Bratislave spoločne s Najvyšším súdom SR. Tieto priestory nie sú postačujúce, aj preto rezort spravodlivosti vyhlásil súťaž na novú budovu.

Budova je svojím charakterom určená pre súd a žiada si aj rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas prevádzky v nej. Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory.

„V súčasnosti finalizujeme zmluvy k novej budove. Tie najskôr predložíme Ministerstvu financií SR a následne aj vláde SR,“ povedal Gál. Jeho rezort už mal prostriedky na prenájom započítané v minuloročnom rozpočte.

Súťaž o novú budovu rozbehla Žitňanská

Minister potvrdil, že súčasný vlastník priestorov už pracuje na čiastočných rekonštrukčných prácach, aby sa stihol predbežný termín na konci tohto roka.

Rezort totiž dostane priestory do užívania v zrekonštruovanom stave, aby nemusel do stavebných prác investovať ďalšie peniaze. „My nebudeme investovať do opráv týchto priestorov. Ročný nájom predstavuje 1 420 000 eur. Chceme túto budovu odkúpiť čo najskôr,“ uviedol Gál ešte v priebehu septembra 2018.

Súťaž o novú budovu rozbehla ešte v júli 2017 exministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) a prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu.

Vo finále sa ocitli dve budovy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T. Jedna z nich je na bratislavskej Patrónke, druhá v mestskej časti Petržalka, v rámci komplexu Digital park. Rezort spravodlivosti následne požiadal súťažiacich, aby predložili svoje ponuky opätovne, pričom sa vo finále ocitli až štyri alternatívy.