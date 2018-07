Ministerstvo spravodlivosti hľadá novú budovu, vyberá si zo štyroch možností

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Opätovné predloženie ponúk firiem na novú budovu Ministerstva spravodlivosti SR prinieslo až štyri finálne možnosti.

Rezort spravodlivosti sa rozhodne pre jednu z nich. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. Pôvodná súťaž priniesla do finále dve budovy od známych finančných skupín Penta a J&T.

Ministerstvo sídli s Najvyšším súdom SR

Gál pred časom na margo Penty dokonca uviedol, že ide o spoločnosť s naštrbenou povesťou.

„Máme určité ponuky, ktoré boli z cenového aj z technického hľadiska veľmi výhodné aj pre ministerstvo spravodlivosti, len spoločenská reputácia tých vlastníkov bola v minulosti naštrbená. Ak by som s tým osobne nemal problém, tak by som už dávno jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ povedal Gál.

Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti sídli na Župnom námestí v Bratislave spoločne s Najvyšším súdom SR.

„Do finálneho rozhodovania sa dostali štyri ponuky, ktoré po vyhodnotení spĺňajú ekonomické, technické a bezpečnostné kritériá. Minister spravodlivosti jednu z nich vyberie, pretože priestorová situácia ministerstva a zároveň Najvyššieho súdu SR je stále horšia a horšia,“ uviedla Drobová.

Gálova výzva pre účastníkov

Minister Gál len pred nedávnom požiadal všetkých účastníkov pôvodnej súťaže, aby predložili svoje ponuky opätovne, pretože sa podľa jeho slov zmenili okolnosti. Ministerstvo spravodlivosti chce zvoliť najskôr cestu prenájmu nových priestorov s tým, že po istom čase by rezort budovu odkúpil do osobného vlastníctva.

Maximálna hranica trvania nájmu a následného odkúpenia priestorov je 10 rokov, no ministerstvo by malo mať v zmluve zakotvené, že prenajaté priestory by si mohlo odkúpiť aj skôr, „ak mu dá ministerstvo financií zelenú“. Nie je však nateraz zrejmé, či predložené ponuky obsahujú aj túto možnosť.

Súťaž o novú budovu rozbehla Žitňanská

Podľa Gála by súčasnú situáciu nevyriešila výstavba novej budovy, pretože ministerstvo nemá momentálne voľné finančné prostriedky.

Súčasné sídlo ministerstva je svojím charakterom určené pre najvyšší súd a žiada si aj rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas plnej prevádzky. Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť už iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory.

Súťaž o novú budovu rozbehla ešte v júli 2017 exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu. Vo finále sa ocitli dve budovy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T. Jedna z nich je na bratislavskej Patrónke, druhá v mestskej časti Petržalka v rámci komplexu Digital park.