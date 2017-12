Ministerstvo spravodlivosti vyberá svoje nové sídlo, Žitňanská prisľúbila zverejnenie dokumentov

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti má momentálne na stole štyri až päť ponúk na novú budovu, do ktorej by sa mal rezort presťahovať. V súčasnosti totiž sídli v rovnakej budove ako Najvyšší súd Slovenskej republiky. Riešenie situácie potvrdila aj ministerka Lucia Žitňanská (Most – Híd).

Pripomenula však, že treba dať celému procesu dostatočný časový horizont, aby bola nová budova vybraná čo najlepšie a najtransparetnejšie.

„Ide o náročnejší proces, ako som si myslela, momentálne všetky ponuky dôkladne analyzujeme,“ uviedla Žitňanská, ktorá nechcela konkrétne možnosti komentovať.

Konkrétne ceny a priestory

Po skončení celého obstarania prisľúbila zverejnenie všetkých dokumentov, vrátane konkrétnych informácií o cenách a priestoroch. V súčasnosti je podľa nej potrebné dostať všetky možnosti na rovnakú úroveň tak, aby sa dali medzi sebou porovnávať.

„Musíme dostať všetky ponuky na rovnakú úroveň, aby sme boli schopní jednotlivé možnosti dostatočne dobre porovnať,“ uzavrela Žitňanská.

Výstavba novej väznice

V roku 2018 bude témou aj výstavba novej väznice. Podľa stanoviska rezortu je súčasný stav nedostatočný. Väznice sú preplnené, technicky zastaralé a odsúdených z roka na rok pribúda.

V novembri 2017 preto ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument, ktorý počíta s vybudovaním novej väznice v Rimavskej Sobote. Predložený materiál prešiel bez zásadných rozporov, po novom roku by preto chcela Žitňanská predložiť vláde podrobný materiál.

Ministerstvo nechalo vypracovať audit

Zlepšeniu podmienok v justícií by mohli pomôcť aj výsledky takzvaného „podrobného auditu“, ktorý si rezort nechal vypracovať.

Ministerstvo od výsledku očakáva lokalizovanie problémov v súdnictve, aby mohli byť následne nastavené efektívne riešenia, či už v rámci optimálnejšieho rozloženia práce medzi sudcami, vyššími súdnymi úradníkmi a ďalších pracovníkov súdov.

Audit realizovala medzinárodná organizácia CEPEJ. Prvá polovica výsledkov by mala byť podľa Žitňanskej vyhotovená v dohľadnom čase.