Ministerstvo spravodlivosti vytvorí koordinačnú skupinu, ktorá bude vynucovať schválené sankcie proti Rusku

Vláda schválila opatrenia na efektívnejšie vykonávanie sankcií. Návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) sa zameriava najmä na sankcie Európskej únie voči Ruskej federácii a ruským oligarchom v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Materiál navrhuje zriadiť Ústrednú koordinačnú skupinu pre vykonávanie medzinárodných sankcií.

Vznikne koordinačná skupina

„Neefektívnosť súčasného systému vykonávania medzinárodných sankcií v SR kritizoval v nedávnom hodnotení aj výbor Moneyval. Situácia je o to urgentnejšia, že typologický katalóg sankcií sa neustále rozširuje a už teraz sa predpokladá ich výkon všetkými úrovňami štátnej a verejnej správy, vrátane justičných orgánov a orgánov presadzovania práva,“ konštatuje MS SR v schválenom materiáli.

Ústredná koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií nahradí doterajšiu neformálnu medzirezortnú koordinačnú platformu. Dočasne by plnila úlohy chýbajúceho koordinačného orgánu.

Schválené sankcie proti Rusku

Bola by informačným kanálom a diskusná platforma pre účely informovania o schválených sankciách. Zdieľala by prax pri implementácii sankcií, pripravovala by usmernenia na ich vykonávanie alebo by preskúmala možnosti trestnoprávneho postihu za porušenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných sankcií.

Zaoberať by sa tiež mohla možnosťou vytvorenie stáleho koordinačného orgánu na vykonávanie sankcií.