Ministerstvo ukončí repatriáciu, Slováci sa často hlásili len formálne a zahraničie opustiť nechceli

Atmosféra v príletovej hale po repatriačnom prílete z Washingtonu v USA na Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Na palube lietadla bolo dopravených 278 ľudí, medzi ktorými sa nachádzali slovenskí občania, štátny príslušníci Českej republiky, Slovinska a Maïarska. Z uvedených bolo 162 Slovákov, a z nich 119 bolo umiestnených do karanténnych zariadení v Gabčíkove a v Liptovskom Jáne a 43 mladistvých osôb bolo umiestnených do domácej karantény. Občania ostatných krajín, v spolupráci so zastupiteľskými úradmi ich krajín na Slovensku, boli prevezení do domovských krajín a v tejto chvíli sa už nachádzajú v karanténe v ich krajinách. Bratislava, 27. marec 2020. Foto: SITA/Prezídium PZ Foto: SITA/Prezídium PZ