Ministerstvo vnútra chce polícii nakúpiť zariadenia na detekciu drog, tester má vedieť zachytiť šesť látok

Ministerstvo vnútra plánuje pre potreby polície nakúpiť mobilné zariadenia na detekciu požitia omamných a psychotropných látok a jednorazové skríningové testy.

Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, odhadované náklady na zabezpečenie zariadení predstavujú 4 559 550 eur bez DPH. Za túto cenu by mal rezort obdržať 450 kusov mobilných zariadení a 135 000 jednorazových testov.

Testy by mali zaznamenať šesť omamných látok

Jednorazové testy by sa mali využívať prostredníctvom výteru z ústnej dutiny a mali byť schopné zaznamenať v ľudských slinách šesť rôznych látok, konkrétne amfetamín, kokaín, metamfetamín, opiáty, benzodiazeprín alebo marihuanu.

„Každý skríningový test vrátane jeho balenia musí byť hygienicky nezávadný, balený v samostatnom obale,“ uviedol rezort v súťažných podmienkach.

Zariadenie by malo archivovať 500 meraní

Mobilné zariadenia by podľa požiadaviek ministerstva mali fungovať ako „kompaktný elektronický merací prístroj pre jednoduché a rýchle odčítanie výsledkov skríningového testu s prehľadným zobrazením nameraných výsledkov na displeji a s jednoduchým prenosom dát na tlačiareň a na PC“.

Vzorky by mali byť schopné zariadenia vyhodnotiť do piatich až ôsmich minút. Pamäť zariadenia by pritom mala byť schopná archivovať aspoň 500 meraní.

Záujemcovia o dodanie zariadení môžu ministerstvu predkladať ponuky do 10. októbra. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.