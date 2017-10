Ministerstvo vnútra nahradí zraniteľné certifikáty v elektronických podpisoch za bezpečnejšie

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) – Zraniteľné certifikáty v elektronických podpisoch na občianskych preukazoch budú v krátkom čase zrušené a nasadené budú bezpečnejšie certifikáty.

Avizuje to ministerstvo vnútra, ktoré tak reagovalo aj na utorňajšie medializované vyhlásenia opozície, ktorá vládu vyzvala na zrušenie vydaných certifikátov. „Pripravujeme sa na to, aby lehota medzi zrušením a nasadením bola čo najkratšia a problémy z toho vyplývajúce vo vzťahu eGovernment – občan čo najmenšie,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Okamžité zneplatnenie súčasných certifikátov a blokácia elektronického podpisu vydaného štátom by však podľa rezortu znamenalo do veľkej miery problémy pri komunikácii obyvateľstva so štátnou správou. V súčasnosti totiž mnohé úkony možno realizovať už len elektronicky. Ďalším faktorom sú podľa ministerstva zákonné lehoty a sankcie, ktoré hrozia za ich nedodržanie.

Ministerstvo vnútra zároveň tvrdí, že situáciu s možnou zraniteľnosťou certifikátov rozhodne nebagatelizuje. „Ak by sme stáli pred skutočnou hrozbou prelomenia kľúča, certifikačné autority, stanoviská ktorých sú pre nás jediné záväzné, by reagovali okamžite, pretože dôsledky pri reálnom ohrození by mali oveľa horšie dopady ako situácia, ktorá by nastala v štruktúrach eGovernmentu pri okamžitom zneplatnení certifikátov, ktoré od nás požaduje istá časť verejnosti,“ konštatuje sa vo vyhlásení ministerstva.