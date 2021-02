Ministerstvo vnútra nakúpi respirátory FFP2 bez súťaže, na ochranné prostriedky minie státisíce eur

Ministerstvo vnútra by malo dostať respirátory FFP2 bez ventilu v celkovej hodnote 151 600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. O dodaní rezort priamo rokoval so spoločnosťou PharmaComp s.r.o.

Priame rokovanie s dodávateľom rezort podľa vlastných slov využil z dôvodu mimoriadnej udalosti, pričom vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nie je možné uskutočniť verejnú súťaž ani užšiu súťaž.

„Núdzový stav bol prijatý najmä z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja situácie s koronavírusom. Je nutné utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19,“ uvádza ministerstvo s tým, že z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie na území SR je potrebné bezodkladne zabezpečiť primárnu ochranu príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a všetkých ostatných zamestnancov rezortu respirátormi.

Rovnakým spôsobom ministerstvo zaobstaráva aj 250 germicídnych žiaričov určených na dezinfekciu vzduchu od mikroorganizmov za prítomnosti ľudí a 50 germicídnych žiaričov na priame ožarovanie priestoru bez prítomnosti ľudí. Zariadenia v hodnote 101 008 eur bez DPH má dodať spoločnosť Nexa, s.r.o.