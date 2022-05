Ministerstvo vnútra vyplatilo za ubytovanie Ukrajincov 2,5 milióna eur, najviac v Bratislavskom kraji

Ministerstvo vnútra SR vyplatilo obciam takmer 2,5 mil. eur za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Ako informoval tlačový odbor ministerstva, v sobotu 30. apríla odoslali viac ako 1100 samosprávam finančné prostriedky na vyplatenie príspevkov za ubytovanie občanom, ktorí sa postarali o ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny.

Tieto prostriedky vyplatia prenajímateľom do piatich pracovných dní na účet v banke alebo v hotovosti.

Príspevok pre 6389 ubytovateľov

O príspevok za ubytovanie žiadalo 6389 ubytovateľov pre 23 445 ubytovaných odídencov. „Najviac poskytovateľov ubytovania bolo v Bratislavskom /1742/, Prešovskom /842/, Košickom /831/ a Žilinskom kraji /719/. V týchto krajoch bolo aj najviac ubytovaných,“ konštatuje rezort vnútra.

Ministerstvo zároveň upozorňuje ubytovateľov, že výkazy za apríl 2022 sú obciam povinní predložiť do piatka 6. mája. Termín platí aj pre doručenie opravných výkazov za február a marec. Obce všetky výkazy zosumarizujú do jednotného prehľadu a zašlú ministerstvu do 16. mája. Rezort vnútra na svojom webovom sídle zverejnil aktualizované formuláre výkazov pre fyzické a právnické osoby, ako aj pre mestá a obce.

„Základnou podmienkou pre získanie príspevku za ubytovanie je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom,“ upozornil rezort.

Novela účinná od marca 2022

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom umožnila novela azylového zákona účinná od marca 2022. Na príspevok majú nárok vlastníci bytov a domov, nepodnikateľské subjekty poskytujúce krátkodobé ubytovanie, ako aj obce a vyššie územné celky, a to v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne alebo prostredníctvom svojich rozpočtových či príspevkových organizácií.

Príspevok za ubytovanie podnikateľom, teda aj hotelom, upravuje zákon o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.