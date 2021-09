Ministerstvo vnútra zatiaľ nevie o príprave analýz na možné zlučovanie letiek vnútra a obrany

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) nemalo doposiaľ žiadnu vedomosť o príprave analýz na možné zlučovanie letiek vnútra a obrany. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR nebol požiadaný o zaslanie akýchkoľvek údajov.

Rezort vnútra zároveň dementoval informáciu, ktorú uviedla hovorkyňa ministerstva obrany, podľa ktorej o možnom zlučovaní letiek diskutovali aj šéfovia rezortov. Vo vyhlásení o tom informoval vedúci oddelenia vzťahov s médiami kancelárie ministra vnútra Petar Lazarov.

Ministerstvo vnútra by malo byť informované

„Nie je nám teda jasné, z čoho interná analýza ministerstva obrany vychádzala, keďže považujeme za logické pri analýze o možnom zlučovaní dvoch subjektov poznať východiskový stav oboch,“ skonštatovalo ďalej ministerstvo vnútra. To nebolo tiež žiadnym spôsobom informované ani o tom, že sa začala realizovať externá analýza Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach.

„Je teda otázne, na základe čoho, respektíve na základe akého pokynu začali uvedené univerzity s prípravou komplexnej analýzy a budeme sa na to ďalej pýtať. Veríme, že nešlo len o iniciatívu jedného z dotknutých subjektov (MO SR), pretože by hneď v úvode bola spochybnená objektívnosť a relevantnosť takejto analýzy,“ uviedli. Rovnako zásadná je podľa MV SR otázka, prečo doposiaľ Letecká Fakulta Technickej univerzity v Košiciach ani Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity nijakým spôsobom nekontaktovali ministerstvo vnútra, ani jeho Letecký útvar.

Rezort vnútra považuje za kľúčové, aby priamo participoval na tejto analýze alebo o nej bol minimálne informovaný. „Tak, ako sme v minulosti uviedli, až na základe výsledkov odborných diskusií a neskôr aj ministerskej dohody bude možné dospieť ku konkrétnym záverom a krokom. Prevádzka lietadiel Leteckého útvaru MV SR musí v prvom rade spĺňať najprísnejšie požiadavky na leteckú prevádzku na svete – požiadavky EASA (Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva), ktoré Letecký útvar MV SR spĺňa,“ vysvetlil Lazarov

Proces sa len rozbehol

Do konca prvého kvartálu 2022 Letecký útvar v spolupráci s ministerstvom dopravy oznámi Európskej komisii súlad s kapitolou 1 a 2 a teda údržby a licencovania personálu vo vzťahu k najprísnejšej európskej legislatíve vzťahujúcej sa k preprave občanov a tovaru, ktorú spĺňajú aj subjekty ako Lufthansa, alebo iné renomované spoločnosti v Európe. Tento krok bude neskôr podľa Lazarova slúžiť ako ťažiskový podklad pre dôkladnú analýzu spomínanú v Programovom vyhlásení vlády.

„Musíme zdôrazniť, že keď oba subjekty budú fungovať podľa jednotných civilných európskych pravidiel údržby a licencovania personálu (nakoľko drvivá väčšina letov vykonávaných vládnym špeciálom Airbus A319/alebo iným, a to aj v ČR alebo Maďarskej republike je v civilnom vzdušnom priestore za mierového stavu a s ostatnou civilnou prevádzkou, či vo vzdušnom priestore alebo na letiskách), môže sa vytvoriť analýza efektivity prevádzky vo vzťahu k objemu finančných a personálnych zdrojov, vynaložených na jeden kus leteckej techniky, na počet letových hodín v predmetnom prostredí vo vzťahu k objemu bezpečne prepravených pasažierov, nákladu a plnenia ostatných úloh,“ uzavrel Lazarov.

Ministerstvo obrany potvrdilo, že Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita vypracujú nezávislú analýzu a v ich pracovnom tíme nie sú zástupcovia ani ministerstva obrany či vnútra. „Obe akademické inštitúcie zašlú v pre nich potrebnom čase otázky obom rezortom, s cieľom vypracovať nezávislú a odborne nespochybniteľnú analýzu. Tak ako MV SR, ani MO SR doposiaľ žiadne otázky nedostalo, čo ale MO SR považuje za normálne, keďže proces spracovania nezávislej analýzy sa len rozbehol,“ informovala v stanovisku hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Relikt komunizmu

Rezort obrany zdôraznil, že spracovanie nezávislej analýzy je ako úloha uvedená v Programovom vyhlásení vlády SR v kapitole ministerstva obrany a preto je toto ministerstvo aj zodpovedné za jej splnenie. „A práve preto požiadalo MO SR obe uvedené renomované akademické inštitúcie, ako garantov nezávislosti, o spracovanie komplexnej, nezávislej a odborne nespochybniteľnej štúdie. Zároveň môžeme potvrdiť, že obaja ministri sa na túto tému rozprávali počas ich rokovania na MO SR. Odmietame politikárčenie o tejto vyslovene odbornej téme. Osobné záujmy by zo zásady mali byť podriadené záujmom štátu,“ uzavrela Kakaščíková.

Ministerstvo obrany SR by privítalo, ak vláda SR rozhodne o tom, či by sa mali zlúčiť letecké útvary rezortu obrany a vnútra do konca roka 2021. Informovali o tom v januári 2021. Rozhodnutie o ich spojení malo vychádzať z analýzy, ktorú vláda deklarovala už v programovom vyhlásení. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v minulosti zdôraznil, že Slovensko je jediná krajina v Európskej únii a v NATO, ktorá má vládnu letku pod ministerstvom vnútra a považuje to za relikt komunizmu. Zlúčenie letiek by podľa neho mohlo priniesť aj úspory. O prechode vládnej letky pod ministerstvo obrany sa hovorilo už v roku 2014. Navrhoval to vtedajší exminister obrany Ľubomír Galko.