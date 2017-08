Ministerstvo vypočítalo, koľko by podnikateľov stálo zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Zvýšenie minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka o 45 eur na 480 eur by mohlo celkové ročné náklady zamestnávateľov v súkromnej sfére zvýšiť o 61,4 milióna eur.

Ide o odhad rezortu práce a sociálnych vecí, ktorý je súčasťou analýzy vplyvov návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na podnikateľské prostredie.

Ak by sa najnižšie hrubé zárobky zvýšili na 480 eur, hrubá mzda by stúpla približne 119-tisíc zamestnancom. Takmer 70-tisíc týchto zamestnancov pracuje pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zvyšných 49-tisíc pre firmy.

Nárast minimálnej mzdy na 480 eur by zvýšil mzdové náklady približne 30-tisíc zamestnávateľom v postavení SZČO a 13,4 -tisíc firmám. Náklady zamestnávateľov na doplatky do novej sumy minimálnej mzdy by dosiahli zhruba 42,6 mil. eur.

Odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní hradené zamestnávateľom z doplatkov do minimálnej mzdy by predstavovali 18,8 mil. eur.

Vyššie náklady aj pri minimálnej mzde

Zvýšenie nákladov pritom podľa ministerstva práce a sociálnych vecí možno očakávať aj u zamestnávateľov, ktorí nemajú odmeňovanie upravené v kolektívnej zmluve a poskytovali mzdu na úrovni minimálneho mzdového nároku zamestnanca podľa paragrafu 120 Zákonníka práce.

„Pre kvantifikáciu tohto vplyvu nie sú k dispozícii relevantné údaje o počtoch zamestnancov so mzdou na úrovni minimálneho mzdového nároku,“ priznáva rezort.

Sociálni partneri sa nedohodli

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur. Sociálni partneri sa na takomto zvýšení najnižších zárobkov počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady v polovici augusta nedohodli.

Ako vtedy uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, Konfederácia odborových zväzov SR trvala na svojom návrhu na zvýšenie minimálnej mzdy na 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou výškou, ktorú predkladalo ministerstvo a Republiková únia zamestnávateľov sa k návrhu rezortu práce nevyjadrila.