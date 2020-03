Ministerstvo zahraničia upozorňuje Slovákov na opatrenia, ktoré pre koronavírus zaviedli Česi a Maďari

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje Slovákov na opatrenia, ktoré v súvislosti s koronavírusom prijali Česká republika a Maďarsko. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke.

V Česku sú zrušené všetky lety z Číny, Kórejskej republiky a z najviac postihnutých oblastí v Taliansku. Na letisku v Budapešti a Debrecéne bolo zavedené meranie teploty, lety medzi Milánom a Debrecénom sú obmedzené.

Česi zriadili osobitnú telefónnu linku

„Od 9. februára 2020 až do odvolania sú zrušené všetky priame lety z a do Číny a od 5. marca 2020 z a do Kórejskej republiky a zo všetkých letísk na území regiónov Emilia Romagna, Piemont, Lombardia a Benátsko v Taliansku. Svetový pohár v Biatlone, ktorý je plánovaný v Novom Meste na Morave 5. – 8. marca 2020, sa uskutoční bez divákov,“ informuje rezort diplomacie.

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky občanom, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, odporúča, aby po dobu minimálne 14 dní sledovali svoj zdravotný stav a v prípade, že vykazujú príznaky ochorenia, kontaktovali lekára telefonicky a poradili sa o ďalšom postupe.

Štátny zdravotný ústav zriadil informačnú telefonickú linku v súvislosti s koronavírusom na telefónnom čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367

Maďari merajú teplotu všetkých príchodzím

Slováci, ktorí sa nachádzajú na území Maďarska, môžu 24 hodín denne kontaktovať bezplatnú linku a kontaktovať aj Národné centrum verejného zdravia v Budapešti prostredníctvom emailu koronavirus@bm.gov.hu či telefonicky +36 80 277 455 a +36 80 277 456.

Národné centrum tiež odporúča občanom, ktorí sa vracajú z postihnutých oblastí, aby po dobu 14 dní sledovali svoj zdravotný stav a v prípade, že vykazujú príznaky ochorenia kontaktovali telefonicky lekára.

„Letisko v Budapešti zaviedlo meranie telesnej teploty pre pasažierov z Talianska, Číny a z Kórejskej republiky. V prípade výskytu zvýšenej teploty musia byť cestujúci pripravený na ďalšie lekárske vyšetrenia. Na letisku v Debrecéne sú do 16. marca 2020 obmedzené lety medzi Milánom a Debrecénom a taktiež sa meria telesná teplotu všetkým pasažierom, ktorí prilietajú do krajiny,“ uvádza MZV.

Slováci by sa mali pred vycestovaním zaregistrovať

Rezort diplomacie odporúča Slovákom, aby sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali. Urobiť tak môžu na stránke MZV https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia.

Ďalšou možnosťou je stiahnutie mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorá je dostupná pre zariadenia s Androidom a IOS.

V aplikácii sú dostupné informácie, ktoré môžu byť dôležité pred vycestovaním, kontakty na zastupiteľské úrady v zahraničí a taktiež je prostredníctvom nej možné sa zaregistrovať pred cestou do zahraničia.