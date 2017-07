Ministerstvo zahraničných vecí aktualizovalo cestovné odporúčania aj pre africké krajiny

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Pre africké krajiny Pobrežie Slonoviny, Kamerun, Niger a Stredoafrickú republiku platia aktualizované cestovné odporúčania.

Pre Pobrežie Slonoviny platí upozornenie, pre Kamerun a Niger platí odporúčanie č. 2 – zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí a pre Stredoafrickú republiku platí odporúčanie tretieho stupňa – necestovať do určitých oblastí.

Informácie na nachádzajú na stránke ministerstva zahraničných vecí spolu s výzvou, aby sa občania pred cestou do ktorejkoľvek krajiny registrovali prostredníctvom dobrovoľného internetového formulára.

Nebezpečný je aj sever Kamerunu

Slovákov cestujúcich do Pobrežia Slonoviny ministerstvo upozorňuje, aby venovali zvýšenú pozornosť bezpečnostnej situácii v krajine v súvislosti s existujúcim latentným rizikom protestov vojakov voči vláde a dodržiavali pokyny bezpečnostných zložiek.

Zvýšenú opatrnosť treba zachovávať v turistických hoteloch, reštauráciách a kaviarňach, ktoré navštevujú cudzinci.

V prípade Kamerunu ministerstvo odporúča občanom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania na sever krajiny, hlavne do oblasti 40 kilometrov od hranice s Nigériou, 40 kilometrov od hranice s Čadom, 40 kilometrov od hranice so Stredoafrickou krajinou a poloostrovu Bakassi.

Zvýšenú pozornosť je podľa rezortu potrebné venovať pri pobyte v meste Bamenda na severozápade krajiny, vo zvyšných častiach regiónov Adamaoua a vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.

Hroziace útoky Boko Haram

Na celom severe sú pravdepodobné teroristické útoky Boko Haram pre účasť Kamerunu v regionálnych protiteroristických jednotkách. Vo veľkých mestách môžu hroziť únosy alebo ozbrojené útoky voči cudzincom. Zvýšenú opatrnosť treba zachovávať aj v južných častiach krajiny, ktoré navštevujú turisti.

Občania by mali zvážiť nevyhnutnosť cestovania do severných oblastí Nigeru, hlavne severne od mesta Abalak, vrátane regiónu Massif Aïr, provincie Agadez, oblasti provincie Tahoua severne od mesta Tahoua, vrátane samotného mesta, oblasti provincie Tillabéri, severne od mesta Niamey a oblasti do 40 km od hranice s Nigériou v provinciách Diffa, Zinder a Maradi.

V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo teroristických úrokov a únosov v reakcii na účasť Nigeru v regionálnom boji proti Boko Haram. Existujú informácie, že teroristi sa môžu zamerať i na medzinárodných humanitárnych pracovníkov, varuje rezort.

Veľmi zlá situácia v Stredoafrickej republike

MZV odporúča vyhnúť sa cestám do Stredoafrickej republiky, keďže bezpečnostná situácia v celej krajine vrátane hlavného mesta Bangui je veľmi zlá. V krajine sú časté ozbrojené konflikty a prejavy násilia prevažne zo strany ozbrojenej skupiny rebelov Seleka, ktorá útočí na miestne obyvateľstvo, a taktiež na cudzincov.

Na východe krajiny operuje ozbrojená skupina LRA (Lord´s Resistance Army). „Pri nevyhnutných cestách do krajiny je potrebné povolenie a sprievod od miestnych úradov a polície. Na cestách po krajine sa môžu nachádzať falošné check-pointy s ozbrojenými skupinami,“ upozorňuje rezort a odporúča vyhýbať sa akýmkoľvek verejným zhromaždeniam alebo miestam, kde sa zdržujú väčšie skupiny ľudí.

Vzhľadom na vysoký stupeň kriminality v hlavnom meste Bangui odporúčajú maximálnu obozretnosť a nenosiť so sebou cenné predmety.