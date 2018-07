Ministerstvo zdravotníctva chystá zmeny pri normatívoch, zdravotným sestrám sa to nepozdáva

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Stavovským organizáciám zastupujúcim sestry a zdravotníckych asistentov – po novom praktické sestry, sa nepozdáva chystaný predpis ministerstva zdravotníctva, ktorý hovorí o minimálnych počtoch zdravotníckych pracovníkov v rámci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ako povedala po rokovaní na ministerstve zdravotníctva prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, predpis môže zhoršiť situáciu v rámci poskytovateľov.

„Máme veľký problém s tým, že doteraz sa určovali jednotlivé počty personálu, to znamená sestra, asistent, sanitár. V súčasnosti návrh ministerstva, samozrejme v spolupráci so zamestnávateľmi, keďže vieme, aké sú ich zámery, je – sestra/praktická sestra. My máme s tým problém, pretože nemôžeme zamieňať jednotlivé povolania,“ objasnila Lazorová.

V súčasnosti normatív upravuje počet pacientov na jednu sestru podľa jednotlivých oddelení. „Návrh je taký, že bude možné tú sestru nahradiť zdravotníckym asistentom, ak bude nedostatok sestier. Nehovoríme teraz o špecialistkách, ani o sestrách s pokročilou praxou. Tento návrh sa týka aj ambulancií všeobecných lekárov, špecialistov zatiaľ nie,“ priblížila Lazorová.

Ministerstvo v reakcii uviedlo, že výnosom chce stanoviť jasné pravidlá a kompetencie pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, pričom je otvorené diskusii.