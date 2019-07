Ministra Lajčáka mrzí, že stredná Európa nie je zastúpená na vrcholových pozíciách Európskej únie

Nominácia mien na vrcholové pozície je kompromisom medzi politickými rodinami. V tejto chvíli si môžeme želať, aby navrhnutí ľudia boli dobrými predstaviteľmi Európskej únie a aby sa vďaka ich nominácii podarilo dosiahnuť, že EÚ bude menej riešiť sama seba.

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen, ktorá by sa mala stať šéfkou Európskej komisie, je pragmatická a racionálna osoba. Vyplýva to z vyjadrení ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka po stredajšom rokovaní vlády.

Priznal, že ho mrzí, že na vrcholových pozíciách nebude človek zo strednej a východnej Európy. Lídri v balíku piatich mien navrhli na post predsedu Európskeho parlamentu Bulhara Sergeja Stanisheva, europoslanci si však v stredu zvolili Taliana Davida-Marua Sassoliho.

Stredná a východná Európa je bez zástupcu

Lídri členských krajín Európskej únie od nedele do utorka večera rokovali o tom, koho navrhnú na vrcholové posty európskych inštitúcií.

Napokon sa dohodli na tom, že predsedu Európskej komisie Jean-Clauda Junckera nahradí nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen a Donalda Tuska na poste predsedu Európskej rady nahradí belgický premiér Charles Michel.

Šéfom európskej diplomacie bude španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell. Doteraz bola vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Talianka Federica Mogherini.

Ďalšou ženou je Francúzska Christine Lagarde, namiesto Maria Draghiho bude šéfkou Európskej centrálnej banky. Lídri mali pri výbere dbať na výsledky májových eurovolieb, rodovú rovnosť aj regionálny balans. Stredná a východná Európa však svojho zástupcu nemá.

Šefčovič by mohol byť podpredsedom komisie

„Mrzí, samozrejme, že ma to mrzí. Myslím si, že to nie je dobré ani pre samotnú EÚ, pretože krajiny, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, majú svoje vlastné skúsenosti, svoju optiku a je to dobré pre vyvažovanie EÚ. Ale je to výsledok dohôd a nebol som tam, takže to nechcem komentovať bližšie,“ dodal Lajčák na margo regionálneho balansu.

Tvrdí, že považuje viac-menej za fakt, že súčasný podpredseda komisie Maroš Šefčoviť bude opäť podpredsedom. Šefčovičovo meno sa spomínalo v súvislosti s potom šéfa európskej diplomacie.

„Je otázka, aké konkrétne portfólio dostane. Má záujem o ekonomicky silné portfólio. Veľmi dobre zvládol energetiku, mohol by dostať niečo podobné,“ predpokladá Lajčák.

O možnej šéfke Komisie von der Leyen tvrdí, že ide o pragmatickú, racionálnu osobu. Odobriť ju a potom aj celú Komisiu však ešte bude musieť Európsky parlament.

