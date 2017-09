Ministri by mali vymenovať dvoch podpredsedov ÚRSO, navrhnutí sú Mihok a Kubala

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny) – Ministri by mali v stredu rokovať okrem iného aj o podpredsedoch Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Kabinet by mal k 21. septembru tohto roka odvolať z funkcie podpredsedu Miroslava Čelinského. Zároveň by vláda mala vymenovať dvoch podpredsedov regulačného úradu. Na tieto posty sú navrhnutí Jozef Mihok a Milan Kubala.

Podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predkladá vláde Slovenskej republiky návrh na vymenovanie dvoch podpredsedov úradu, a to do 90 dní od vymenovania do funkcie predsedu úradu, uvádza sa v materiáli.

Na programe bude mať kabinet aj zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty. Ide o úpravy, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe, a tiež z potreby zosúladenia legislatívy s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty okrem iného počíta so zmenami v zdaňovaní prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu práve v zmysle rozhodnutia súdneho dvora.

Podľa navrhovaného znenia by sa tak osobitná úprava zdaňovania tejto prirážky mala uplatňovať na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb. V súčasnosti sa uplatňuje, iba ak je príjemcom konečný spotrebiteľ, teda cestujúci.