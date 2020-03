Slováci budú môcť zaplatiť dane až po pandémii, odložia sa aj niektoré exekúcie

Daňovníci budú môcť podať daňové priznanie k dani z príjmu, ako aj zaplatiť daň, definitívne až po skončení pandémie. Vláda totiž v utorok schválila návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý počíta s odsunutím termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Ministri schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu, už onedlho by sa tak mal dostať aj na rokovanie parlamentu.

Posúvajú sa aj ďalšie lehoty

„Uvedené znamená, že ak napríklad vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31. augusta 2020 a v tejto lehote je daň aj splatná,“ uvádza sa v schválenom návrhu. Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s posúvaním daňového priznania súvisia, napríklad lehota na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a podobne.

Vládou schválený zákon prináša aj ďalšie úpravy v daňovej oblasti. Odpúšťa napríklad zmeškanie lehoty za niektoré úkony, čo sa však netýka podania daňového priznania a zaplatenia dane. Zmeškaný úkon však musia daňovníci dodatočne vykonať najneskôr mesiac po skončení pandémie.

Zákon zohľadňuje aj možné zmeny v poštovom doručovaní písomností, umožňuje s finančnou správou komunikovať aj prostredníctvom e-mailu.

Neskomplikuje sa postavenie daňovníka

Krízová legislatíva tiež stanovuje podmienky prerušenia daňovej kontroly počas pandémie a takisto niektorých daňových konaní. Zároveň zavádza pravidlo, že ak v období pandémie daňovník nezaplatí daň alebo nastanú dôvody na zrušenie registrácie DPH, nebude uverejňovaný v zoznamoch finančnej správy, čo by mohlo skomplikovať jeho postavenie pri žiadosti o úver, či dotáciu. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa zase nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie. Zákon zavádza aj odklad všetkých začatých daňových exekúcií do konca pandémie a odklad lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Vláda pritom zatiaľ v tomto balíku finančných opatrení neriešila pôvodne navrhované opatrenie umožňujúce započítanie daňovej straty už od roku 2014, ktoré sa stretlo napríklad aj s kritikou exministra financií Ladislava Kamenického, či bývalého poslanca Miroslava Beblavého, že nejde o krízovú pomoc. Zároveň materiál zatiaľ nerieši ani avizovaný odklad preddavkov na daň z príjmov pre podnikateľov s poklesom obratu o vyše 40 %.