Drucker: S Ficom a Matovičom by som nespolupracoval

Zlúči sa Dobrá voľba, ktorá v parlamentných voľbách získala 3,06 percenta hlasov, s inou politickou stranou, ak jej preferencie neporastú? Nie je kritika premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) prehnaná, keďže počty nakazených koronavírusom prudko stúpli aj v susedných krajinách? Podporil by návrh na dekriminalizáciu marihuany? A fajčil ju? Aj na tieto otázky pre portál Webnoviny.sk odpovedal exminister zdravotníctva a vnútra a predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker.

V augustovom prieskume Focusu mala Dobrá voľba 1,9-percentnú podporu. Čo vás motivuje v politike pokračovať?

Určite je to vytrvalosť. Keď už človek do niečoho išiel, nebolo to prvoplánové. Od začiatku som hovoril, že nie sme stranou na jedno volebné obdobie. Želali sme si lepší výsledok. Nie vždy vás v prieskume poteší 1,9 percenta. Keď máme 3,6 percenta, vyzerá to lepšie. Verím, že na politiku zdravého rozumu, profesionality, reálnej slušnosti je obrovský priestor. Je na nás, aby sme presvedčili jasnými posolstvami a ponukou, čo chceme pre ľudí urobiť.

Stranám, ktoré vo voľbách neuspejú, sa viacerí ľudia rozkotúľajú ako mince po stole. Opustili vás nejakí členovia z vášho blízkeho tímu?

Po začiatku koronakrízy odišla Anna Ghannamová. Je predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Pre ňu bolo mimoriadne dôležité, aby úspešne zvládla ochranu záujmov zariadení sociálnych služieb. Nechcela, aby jej niekto vyčítal, že robí politiku.

Členovia strany v regiónoch neodchádzajú?

Každý týždeň sa nám prihlásia noví ľudia. Chceme sa rozprávať s každým, prečo chce vstúpiť do politiky. Možno odišli traja, štyria členovia. V regiónoch cítim povzbudenie, aby sme pokračovali.

Koľko členov má Dobrá voľba?

Okolo 300.

Dobrá voľba prišla o starostu bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého, ktorého zadržala polícia. Má Kusý vašu osobnú dôveru?

Neprišli sme o neho. Má moju dôveru. Bol som veľmi zaskočený z úvodných informácií. Už tým, že jeho prípad riešila bratislavská kriminálna polícia, sme vedeli, že nejde o korupciu, lebo by sa tým zaoberala špeciálna prokuratúra a Národná kriminálna agentúra. Druhýkrát sme boli prekvapení absurdným dôvodom zadržania. Zadržali starostu za to, že vraj nekonal včas a v lehotách v rámci stavebných povolení, keď on jednoznačne komunikuje výhrady k jednotlivým prípadom v súlade so zákonom.

Je starostom v treťom funkčnom období. Má výsledky, nastavoval štít developerom. Netvrdím tým, že každý developer je zlý. Ak komunálny politik v rámci zákonných možností sľúbi, že bude bojovať s neprimeranou rozpínavosťou developerov a zasadí sa za kvalitu života obyvateľov, čo je v Bratislave veľmi silná téma, tak toto Rudolf Kusý robil. Som veľmi rád, že rýchlo na to reagovali médiá a odborníci, že ide o zastrašovanie.

Členstvo teda nemá pozastavené.

Nemá. Čakali sme na dôvody zadržania. Je členom predsedníctva stany a určite budeme situáciu ďalej sledovať. Rudolf Kusý zadržanie považuje za absurditu, ktorá je veľkým precedensom vo vzťahu k všetkým primátorom a starostom. Každý z nich si zváži, či sa nepodriadi povrchnosti. To je veľmi nebezpečné. Ak to malo byť zastrašenie, tak to nevyšlo.

Podľa rezortu financií Dobrá voľba dostane štátny príspevok 1,93 milióna eur. Len kampaň vyšla stranu na približne 1,3 milióna eur. Prežije finančne do riadnych volieb?

Štátny príspevok pozostáva z dvoch častí. Jedna je za voličské hlasy a druhá je určená na činnosť. Tá zodpovedá štvorročnému funkčnému obdobiu parlamentu. Ak by sa skrátilo, zníži sa aj príspevok na činnosť. Naša kampaň oficiálne stála 1,3 milióna eur. Minuli sme zhruba 1,1 milióna eur, lebo sme museli započítať aj zľavy, ktoré sme dostali. Posplácali sme úvery. Verím, že vydržíme. Nie sme tu na to, aby sme peniaze prehajdákali. Za dva roky nás čakajú komunálne voľby. Chceme uspieť, postaviť vlastných kandidátov, ale podporíme aj tých, ktorí nebudú kandidovať za žiadnu stranu, ale majú kredibilitu. Nebránime sa koalíciám, ak nás bude spájať dobrý kandidát s dobrým programom.

Ak sa pred voľbami preferencie strany nezdvihnú, pripravujete sa na možnosť, že sa zlúčite s iným politickým subjektom?

Je zbytočné o tom špekulovať. Som však zástancom spolupráce. Takmer tretina voličov nemá zastúpenie v parlamente. Hnutie OĽaNO mnohí volili zo zúfalstva a hnevu, a nie sú to dlhodobí voliči OĽaNO. Mnohí stále hľadajú svojich politických reprezentantov. Musíme im ponúknuť alternatívu vo vzťahu k populizmu, neprofesionalite a amaterizmu a k tomu, čo tu bolo, keď sa ukázalo preniknutie biznisu a závadových osôb do fungovania štátu.

Máme veľké prieniky aj s niektorými ľuďmi v strane Za ľudí. Uvidíme, či tá strana prežije.

Ktorá parlamentná strana je vám programovo i osobnostne blízka?

Je viacero strán, s ktorými vieme nájsť zhodu v niektorých častiach programu. Nemám problém spolupracovať ani so stranami Spolu, Most-Híd, KDH a Progresívne Slovensko. Nebránim sa istej spolupráci ani so stranou Hlas – sociálna demokracia. Zároveň sú veci, v ktorých máme problém sa zhodnúť. Máme veľké prieniky aj s niektorými ľuďmi v strane Za ľudí. Uvidíme, či tá strana prežije. Sme teda pripravení byť ostrovom pre ľudí, ktorí sú s nami kompatibilní.

S ktorou stranou by ste určite nespolupracovali?

Samozrejme, že s extrémistami. S ľuďmi, ktorí podnecujú vášne, neznášanlivosť a nenávisť. Mám výhrady voči pánovi Harabinovi. Platí moja výhrada voči Robertovi Ficovi, ktorý vedie Smer. Dnes môžem určite povedať, že by som nespolupracoval s Igorom Matovičom.

Premiér Robert Fico uvádza do úradu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v roku 2016| Foto: archív SITA / Ľudovít Vaniher

Slovensko čelí druhej vlne pandémie koronavírusu. O premiérovi Matovičovi ste povedali, že škodí viac ako vírus. To je len bonmot alebo ste o tom naozaj presvedčený?

Je to bonmot a som o tom aj presvedčený. Nehovorím veci len tak. Pozrime sa na ten chaos, ktorý vytvárajú. Ministri za OĽaNO premiéra Matoviča sú vo veľkej miere bábky. Asi majú aj strach z neho, ale zvládanie druhej vlny pandémie je ich zodpovednosť. Koho zodpovednosť je, že máme ohniská nákazy v zariadeniach sociálnych služieb? Sú tam odkázaní ľudia a ťažko chorí pacienti. Pravidlá na ochranu zraniteľných skupín sa najlepšie aplikujú napríklad v takýchto zariadeniach. Nedokázali sme ani ochrániť našich zdravotníkov. Je to neriadené a chaos, za ktorý je zodpovedná vláda Igora Matoviča.

Ukazuje sa tiež, že reči o transparentnosti, boji proti kšeftovaniu a kamarátšaftom, boli falošné. Premiér opíše celú svoju diplomovú prácu a povie: no a čo. Pritom vulgárne rozprával o ľuďoch, ktorí majú možno 30-percentnú zhodu s inými diplomovkami. Veď on je premiér a či chce alebo nechce, tvorí vzor pre ľudí. Je veľmi zlý premiér a vzor. Áno, v mojom ponímaní veľmi škodí. Nie je schopný si priznať chybu, počúvať iný názor. Je sebastredný. Stále budem tvrdiť, že je zákerný. To je veľmi zlá vlastnosť.

Minister Krajčí sa asi nemal stať ministrom.

Bolo by riešením, keby minister zdravotníctva Marek Krajčí sám odstúpil a pomohlo by to?

Minister Krajčí sa asi nemal stať ministrom. Nechcem ho obhajovať, no poznal som ho ako normálneho slušného človeka. Minister je však najvyšším exekutívnym predstaviteľom a musí byť schopný riadiť rezort. Tu Marek Krajčí absolútne zlyháva. Nedisponuje manažérskymi schopnosťami. Či už s jeho vedomím alebo bez neho sa mu v rezorte všetko rozpadá. Povyhadzovali ľudí a do funkcií, kde je jeho podpis, sa dostávajú závadové osoby.

Ľudia, ktorí riadia nemocnice, sa ani náhodou nevyberajú transparentne, ale pokútne. Nakoniec, po veľmi krátkom čase sa ukazujú aj veľmi zlé výsledky. Pozrime sa na nemocnicu v Poprade, kde sa vzbúrili zamestnanci. Zahrali pre všetkých divadlo, že riaditeľ odstúpil a pritom neodstúpil. Otázka je, kto by prišiel po súčasnom ministrovi. Za súčasnej vlády Igora Matoviča sa obávam, že tam bude mať problém každý minister, pretože premiér si uzurpuje možnosť meniť rozhodnutia ktoréhokoľvek ministra od buka do buka. Ak tam má prísť niekto iný, musí to byť manažér. Obávam sa, že zdravotníctvo zažíva jednu z najtemnejších dôb.

Súhlasíte, že spolupracovať musia pri zvládaní pandémie aj ľudia, lebo ak nebudú opatrenia vlády a zdravotníkov rešpektovať, tak Slovensku hrozí čierny scenár?

Bez debaty, ale že tu máme vírus, vieme zhruba od marca. Žiadna krajina nebola pripravená na tento typ pandémie. V apríli sme videli, že vírus sa nachádza všade vo svete, kde je sucho, ale aj zima či teplo. Bolo zrejmé, že vírus sa nevytratí alebo sa neoslabí zmenou ročných období. Bolo teda jasné, že je potrebné pripraviť adresné a funkčné opatrenia. A tiež také, aby nezasahovali do života neprimerane, keďže ich tu budeme mať možno nasledujúce dva roky. Ľudia musia vedieť, čo majú alebo nemajú robiť, ale komunikácia opatrení je katastrofálna. Každú chvíľu platí niečo iné.

Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Minister zdravotníctva 11. augusta predstavil pandemický plán a oznámil, že situáciu má Slovensko pod kontrolou, ale zvládnuté nie je nič. Nastavenie pravidiel je nedostatočné. A čo sa povie? Na vine ste vy občania. Ľudia musia byť uzrozumení, že keď budeme prijaté opatrenia dodržiavať, tak budú fungovať. Nemôže sám premiér porušovať vlastné pravidlá. Musíme vedieť, že ak sa zdržíme konania, ktoré má vplyv na ekonomický život, tak sa nám nahradia škody. Toto na Slovensku vôbec nie je.

Ale počty nakazených prudko stúpli aj v susedných krajinách. Nie je teda kritika premiéra Matoviča a vládnych opatrení prehnaná?

Nezaujíma ma, čo kde a ako stúplo. Keď som bol v škole a povedal som, že aj spolužiak dostal trojku, tak mi mama vždy povedala: „Prečo sa porovnávaš s trojkárom?“ Spýtala sa, či mal niekto jednotku. Odpovedala mi, aby som sa porovnával s jednotkárom. Porovnávajme sa teda s krajinami, ktoré na pandémiu reagujú lepšie. Prečo by som sa mal zaoberať tým, že je niekto horší?

Od vzniku vládnej koalície je na stole otázka interrupcií. Mal by sa súčasný právny stav, ktorý ich upravuje, zmeniť?

Pýtam sa, prečo je táto téma najzávažnejšia. Hodnotovo som za ochranu života v ktoromkoľvek čase. Každú chvíľu otvárame tému interrupcií, ale zákazom ju nevyriešime. Ak chce nejaká žena podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, tak si cestu nájde. Ak to myslíme vážne, tak riešme dôvody. Štatisticky sa znižujú počty interrupcií. Poďme teda tým ľuďom pomáhať, odstraňovať príčiny, prečo tak chcú konať, robiť osvetu. Máme naozaj vážne problémy, a to je napríklad demografická kríza. Veď my vymierame. Za 25-30 rokov nám bude chýbať viac ako 500-tisíc ľudí. Máme 200-tísíc občanov v Česku. Toto nie je vážna téma, ktorá by sa mala každý deň otvárať? Ako chceme pomáhať mladým rodinám, aby chceli mať deti? Interrupcie, sú heslovitá a áno, hodnotová téma, ktorá sa rieši povrchne.

Chápete návrh poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO) ako zákon, ktorým sa sprísňujú interrupcie alebo ako zákon, ktorý prináša sociálne benefity, aby ženy nepodstúpili ukončenie tehotenstva?

V niektorých častiach je dobrý, čo sa týka sociálnej pomoci. Zároveň ho vnímam ako návrh, ktorý rozdeľuje spoločnosť. Je zle komunikovaný. Rozhodujú o ňom politici bez toho, aby situáciu naozaj zlepšili.

V presadzovaní hodnôt LGBTI komunity Slovensko zaostáva za susedným Českom. Podporili by ste registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia?

Ako Tomáš Drucker nevidím dôvod, v čom by to bolo pre spoločnosť prínosné. Len ju to rozdeľuje. Ak hovoríme o konkrétnom probléme, či sa vie človek dostať k informovanosti o zdravotnom stave alebo chce riešiť dedičské právo, riešme to. Som pripravený debatovať o tejto téme, ale vidím len jatrenie spoločnosti.

Stačí teda len právne uľahčiť spolužitie párov rovnakého či odlišného pohlavia v spoločnej domácnosti bez inštitútu registrovaných partnerstiev?

Určite si myslím, že to má zmysel. Naším cieľom má byť, aby sme mali rodiny, ktoré chcú spolu žiť a vychovávať svoje deti a chcú, aby ich deti získali čo najlepšie vzdelanie a zostali žiť a pracovať na Slovensku. To je priorita. Nechceli by sme vidieť, že sem prichádza 300-tisíc mladých Čechov, lebo vnímajú Slovensko ako lepší priestor na život? Zaoberáme sa témami, ktoré majú vytvárať ako keby hodnotovú otázku pre politika a stranu v snahe odlíšiť sa a získať politické body, ale nie pre občana, ktorému má zlepšiť naozaj život.

Nie som zástancom dekriminalizácie marihuany. Som zástancom primeranosti výšky trestov.

Považujete za takú tému aj návrh na dekriminalizáciu marihuany? Podporili by ste ho?

Ako minister zdravotníctva som o tejto téme s odborníkom na liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom viedol debaty. Nie som zástancom dekriminalizácie marihuany. Som zástancom primeranosti výšky trestov. Mali by sme hľadať skôr restoratívnu justíciu, teda nie trestanie páchateľov za každú cenu. Je neprimerané, ak si niekto v kvetináči pestuje marihuanu a dá ju trom kamarátom, aby za to dostal trest dvanásť rokov a niekto, kto zabije človeka, dostane šesť rokov. Nechcem tým povedať, že som za legalizáciu užívania drog. Má však zmysel baviť sa o výške trestov a o tom, akú spoločnosť chceme mať.

Fajčili ste alebo fajčíte marihuanu?

V živote, som nefajčiar. Ani cigary. Nikdy som neužil, nevyskúšal žiadne drogy. Priznám sa, keď som bol asi štvrták na základnej škole, potiahol som si z obyčajnej cigarety.