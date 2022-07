Mintálová sa stala svetovou šampiónkou v kajaku medzi ženami do 23 rokov, do finále sa neprebojoval žiadny Slovák (foto)

aktualizované 8. júla, 17:33

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová sa stala v kajaku svetovou šampiónkou medzi ženami do 23 rokov. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v talianskej Ivrei čistou jazdou suverénne ovládla piatkové finále.

Po nedávnom zisku zlata na seniorských majstrovstvách Európy v Liptovskom Mikuláši si 23-ročná žilinská rodáčka pripísala ďalší prenikavý úspech svojej kariéry.

Penalizácia za dotyk

Eliška Mintálová v Ivrei zvíťazila v dvoch z troch svojich jázd. Najprv v stredu nenašla premožiteľku v 1. kvalifikačnom kole a žiadna zo súperiek na ňu nestačila ani v piatkovom finále. Iba v semifinálovej jazde neskončila prvá, keďže na osemnástej bránke dostala dvojsekundovú penalizáciu za dotyk.

„Bolo to dnes (8. júla pozn. redakcie) náročné, pretože ma už pár dní trápi choroba, našťastie to nie je covid. Necítim sa vôbec dobre, preto som o to šťastnejšia, že som predviedla relatívne dobrú finálovú jazdu, aj keď v dolnej pasáži to mohlo byť trochu lepšie. Je to neskutočné a som veľmi šťastná,“ povedal Mintálová po zisku zlata podľa Slovenskej kanoistiky.

Lepšia ako Galušková

Vo finále dosiahla o viac ako dve sekundy lepší čas než víťazka semifinále Češka Antonie Galušková a zaradila sa na vedúcu pozíciu, z ktorej ju nezosadila Britka Phoebe Spicerová ani spomenutá Galušková.

V semifinále sa v piatok predstavila aj Simona Glejteková, tú však klasifikovali na nepostupovej 20. pozícii. Mintálová napokon triumfovala s náskokom 3,04 sekundy pred Francúzkou Emmou Vuittonovou, bronz získala Mónica Dória Vilarrublová z Andorry (+3,10 s).

Minula poslednú bránku

Zuzana Paňková bola v semifinále tretia a vo finále aj po dvojsekundovej penalizácii prišla do cieľa na prvej priečke, ďalšie dve pretekárky sa už pred ňu nedostali.

Najprv sa Češka Klára Kneblová zaradila na 4. pozíciu a po nej víťazka semifinále Američanka Evy Leibfarthová minula poslednú bránku a po „guli“ skončila až ôsma. Nebyť päťdesiatsekundového trestu, stala by sa suverénnou víťazkou.

Do finále sa neprebojoval Slovák

Medzi mužmi do 23 rokov sa do finále neprebojoval ani jeden z trojice slovenských kajakárov – Adam Gonšenica obsadil 22. priečku, Ilja Buran 25. stupienok a Maximilián Galovič 35. post.

V juniorskej súťaži kanoistov sa cez semifinále dostali dvaja Slováci, pričom Dávid Štaffen predviedol najlepšiu jazdu. Spolu s Samuelom Krajčím však vo finále na pódium nedosiahli, Krajčího klasifikovali na 5. a Štaffena na 6. stupienku.

V sobotu v Ivrei o medaily zabojujú kanoisti a kanoistiky v kategórii do 23 rokov a kajakári i kajakárky v juniorských kategóriách. V nedeľu príde na rad extrémny slalom.