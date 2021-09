Mintálová si v K1 vybojovala siedme miesto, v mužskom finále Slováci chýbali

Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila v nedeľňajšom finále K1 na finálových pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome vo francúzskom Pau konečné 7. miesto.

Oproti semifinále si pohoršila o tri priečky, keď doplatila na šesť trestných sekúnd z hornej časti trate. Do cieľa prišla v čase 115,35 s, jej manko na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú bolo 8,61 s.

Práve spomenutá Foxová so ziskom 290 bodov triumfovala v celkovom hodnotení tohtosezónnej edície Svetového pohára. Mintálová skončila v sezónnom poradí na 8. mieste, keď nazbierala 179 bodov.

Stanovská nepostúpila z kvalifikácie

Ďalšia slovenská reprezentantka v K1 Jana Dukátová obsadila v nedeľňajšom dopoludňajšom semifinále až 24. pozíciu so stratou 12,49 s, keď sa nevyhla dotykom na druhej a štvrtej bránke. V celkovom hodnotení SP sa umiestnila na 18. poste so 107 bodmi.

Tretia Slovenka v „kájednotke“ Soňa Stanovská, ktorá v Pau nepostúpila z kvalifikácie, skončila v sezónnom hodnotení na 33. mieste so 45 bodmi.

Slováci v mužskom finále chýbali

Mužské finále nedeľňajšej K1 bolo napokon bez slovenského zastúpenia. Strieborný kajakár z OH 2020 v Tokiu Jakub Grigar napriek čistej jazde skončil v semifinále na 28. mieste s mankom 8,43 s a prišiel tak o teoretickú šancu na celkové víťazstvo vo Svetovom pohári, na ktoré ešte mohol zaútočiť.

Martin Halčin si v semifinále počínal o niečo lepšie, no ani on sa nevošiel do elitnej finálovej desiatky a skončil sedemnásty.

Triumf v Pau i vo Svetovom pohári so súhrnným ziskom 263 bodov nakoniec pre seba ukoristil Čech Vít Přindiš. Grigar skončil v celkovej klasifikácii ôsmy (161 bodov), Halčin sa umiestnil na 22. priečke (99) a Adama Gonšenicu klasifikovali na 54. pozícii (18).