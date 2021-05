Mintálová si v Taliansku vybojovala miestenku na OH v Tokiu, jediný Slovák vo finále bol Gonšenica

Slovenský kajakár Adam Gonšenica obsadil 8. miesto vo finále majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v Ivrei. V sobotu bol jediným zástupcom zo SR vo finálových súťažiach.

V predpoludňajšom semifinále po čistej jazde obsadil poslednú postupovú 10. pozíciu a aj keď vo finále dosiahol o viac ako päť sekúnd horší čas, no pripísal si napríklad skalp úradujúceho olympijského šampióna Brita Josepha Clarka.

Zlatú medailu napokon získal Čech Vít Přindiš, ktorý najcennejší kov získal medzi kajakármi aj na ME v roku 2019 vo francúzskom Pau.

Halčina pripravil o postup dotyk s bránkou

„Bolo to náročné. Trochu som cítil nervozitu a to my zväzovalo ruky. Chcel som ísť čisto a to sa mi podarilo, no niektoré veci mi nevyšli a preto som nemal tak dobrý čas ako v semifinále,“ poznamenal podľa RTVS iba 21-ročný debutant v seniorskej reprezentácii SR Adam Gonšenica.

Martin Halčin skončil v semifinále na 15. priečke a o postup ho pripravil dotyk s deviatou bránkou. Už istý účastník OH Jakub Grigar obsadil až 34. pozíciu, keďže na tretej bránke dostal 50-sekundovú penalizáciu.

„Ani neviem, kde som tú penalizáciu dostal. Myslím si, že som previedol celkom fajn jazdu, trať nebola najľahšia. Miesto na OH už mám, ale stále sú to ME a nechcel som to pokaziť. Som však rád, že sa nemusím byť o olympiádu,“ komentoval Grigar po semifinále.

Mintálovej ušlo finále len tesne

Medzi kajakárkami zo semifinále nepostúpila ani jedna z dvoch Sloveniek, Eliške Mintálovej ušla účasť medzi elitnou desiatkou o osem stotín sekundy a klasifikovali ju na 11. priečke. Keďže Jana Dukátová skončila až sedemnásta, Mintálová ju zdolala v internej nominácii a vyjazdila si právo štartu na OH v Tokiu.

„Je to zvláštny pocit. Skončila som jedenásta a nepostúpila do finále, no získala som miestenku do Tokia. Je to obrovská emócia,“ prezradila Mintálová. Dukátová po semifinále prezradila, že určite ešte dokončí aktuálnu sezónu, po nej pravdepodobne ukončí kariéru.

Tretia Slovenka zo slovenskej výpravy Michaela Haššová skončila svoju púť už v kvalifikácii. V sobotňajšom popoludňajšom finále si titul kontinentálnej šampiónky vyjazdila Rakúšanka Corinna Kuhnleová.

V Taliansku sú v nedeľu na programe súboje kanoistov a kanoistiek. Slováci Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš budú medzi sebou bojovať o jedinú miestenku na OH v Tokiu. Dvojica kanoistiek Zuzana Paňková a Monika Škáchová chce získať pre Slovensko olympijskú miestenku a v prípade úspechu sa medzi týmto duom rozhodne o účastníčke OH.