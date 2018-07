Minuloročný finalista Čilič na Wimbledone skončil, premárnil vedenie 2:0 na sety

LONDÝN 5. júla (WebNoviny.sk) – Chorvátsky tenista Marin Čilič prekvapivo skončil už v druhom kole tretieho grandslamového turnaja sezóny vo Wimbledone (2. – 15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier).

Zápas museli pre dážď prerušiť

Minuloročný finalista tohto trávnatého podujatia viedol v zápase proti Argentínčanovi Guidovi Pellovi 2:0 na sety, ale duel bol v stredu prerušený pre dážď a vo štvrtkovej dohrávke dominoval Juhoameričan. Rodák z mesta Bahía Blanca triumfoval pomerom 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (3), 7:5.

Dvadsaťdeväťročný Čilič v pozícii nasadenej trojky turnaja v úvodných dvoch setoch potvrdzoval úlohu favorita a súperovi dovolil uhrať iba štyri gemy. Kľúčová bola však siedma hra tretieho dejstva, v ktorej Guido Pella brejkol svojho protivníka.

Pella premenil štvrtý mečbal

Následne museli organizátori stretnutie prerušiť pre dážď a dohrávku naplánovali na štvrtok. V nej mal Argentínčan od začiatku navrch a okrem malého výpadku na začiatku štvrtého setu Chorváta nepustil do vedenia.

Po vyše troch hodinách premenil štvrtý mečbal a postúpil do tretieho kola, kde narazí na Američana Mackenzieho McDonalda.

Wimbledon je obľúbeným turnajom Marina Čiliča, v ostatných štyroch rokoch nikdy neskončil skôr ako vo štvrťfinále. Vlani dokonca dokráčal až do súboja o víťaznú trofej, ale so Švajčiarom Rogerom Federerom prehral jednoznačne v troch setoch. V zbierke má preto jediný grandslamový titul, ktorý získal v roku 2014 na US Open.