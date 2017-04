Miro Jaroš: Mám rád pesničky, ktoré majú zmysel.“

BRATISLAVA 20. apríla 2017 (WBN/PR) – Miro Jaroš vydáva ďalšiu knihu s CD. Tentoraz pre všetkých päťročných škôlkárov, ktorých čoskoro čaká prvá veľká zmena: nastúpia do školy. Do prvého ročníka.

„Mám rád pesničky, ktoré majú zmysel,“ tvrdí Miro Jaroš v rozhovore pre LepšíDeň.sk. „Do každej sa snažím ukryť niečo dobré. Neviem, ako to funguje a nemám na to kľúč, ale viem, že keď si deti osvoja pesničku, často začínajú robiť tie dobré veci samé od seba. Nasiaknu tým. Na začiatku to vôbec nebol môj zámer. Tak nejako to vyšlo.“

Takže milí škôlkari, čoskoro pôjdete prvýkrát do školy.

Mnohí z vás už majú nachystanú parádnu školskú tašku a v nej peračník aj nové pastelky. Poďte sa pozrieť, ako to v škole vyzerá, a zaspievajte si pesničku s Mirom Jarošom! On je pripravený a vy?

Krásnu knižku Do školy sa teším ilustrovala Mária Nerádová, vychádza pod značkou Stonožka a k textom i kresbám je priložené aj CD. V jednej pesničke si môžete zaspievať s Mirom, v druhej sami.

Zvieratká poznám naspamäť,

farby tiež, to sa mi páči.

Už je čas sa dozvedieť,

prečo na Č býva háčik.

Prečo je tráva zelená?

Prečo deň sa s nocou strieda?

Všetko sa v škole naučím,

už ma čaká nová trieda!

Do školy sa teším, teším,

už ma to tam ťahá…

Naučím sa čítať, písať,

už mám tašku, aha!

Do školy sa teším, hurá!

Zamávaj mi, mama…

O chvíľu už budem vedieť

všetko zrátať sama.

„Pamätám si úplne presne, ako som sa tešil, že pôjdem po prvýkrát do školy,“ spomína Miro Jaroš. „Mama mi kúpila parádnu školskú tašku, peračník, pravítko aj nové pastelky. Keď prišiel ten deň, vstal som z postele skôr ako obyčajne, rýchlo som sa naraňajkoval a novej pani učiteľke sme priniesli kvietok z našej záhradky. Sadol som si hneď do prvej lavice a zoznámil som sa s novými kamarátmi. Spolu sme sa učili čítať, písať aj počítať.“

V knižke Do školy sa teším sa dozviete, čo všetko vás v škole čaká. Zatiaľ z nej budú čítať rodičia, ale čoskoro si ju deti prečítajú samé. A nielen to!

„Kým sa skončí školský rok, dokážete sami spočítať aj to, koľko má táto knižka stránok. No nie je to fantastické? A k tomu si ešte môžeme spolu zaspievať,“ odkazuje Miro Jaroš.