Miroslav Garaj: O teplomeroch ma župan nenavádzal klamať

Koncom minulého roka vypukla na košickej župe kauza predraženého nákupu teplomerov. Podľa medializovaných informácií mal Košický samosprávny kraj (KSK) pod vedením Rastislava Trnku nakúpiť 192 teplomerov za takmer 180-tisíc eur, čo je dvojnásobne vyššia cena, za akú nakupoval teplomery Banskobystrický alebo Nitriansky samosprávny kraj.

Župan Trnka mal navyše navádzať výrobcu teplomerov, aby o informáciách týkajúcich sa nákupu klamal. Portál webnoviny disponuje notárskou zápisnicou, ktorá vyvracia medializované informácie. Podľa nej mal výrobca teplomerov Miroslav Garaj 21. decembra minulého roka vypovedať pred notárom, predmetom mal byť práve nákup košickej župy.

Košická župa nakupovala iné teplomery

Stretnutie sa malo konať na základe jeho iniciatívy, zúčastniť sa ho mali aj zástupcovia Úradu KSK a hlavný kontrolór kraja Jozef Hudák. Na stretnutí však nebol prítomný predseda KSK. Z notárskej zápisnice okrem iného vyplýva, že košická župa nakupovala rozdielne teplomery, než zvyšné dva kraje.

„Po vizuálnej stránke sú rovnaké, rozdiel však medzi teplomermi spočíva vo vyspelejšom softvéri, ktorý môže fungovať ako elektronický vrátnik a zapisovať napríklad teplotu do elektronickej karty žiaka alebo odomykať dvere podľa nameranej teploty. Z hľadiska funkčnosti Košický samosprávny kraj má iné teplomery ako Nitriansky a Banskobystrický kraj, keďže teplomery dodané pre KSK dokážu merať teplotu na väčšiu vzdialenosť,“ uvádza Garaj v zápisnici.

Dodal, že teplomery distribuoval košickej župe s predĺženou trojročnou zárukou, okrem toho druhá dodávka mala aj modernejší mikroprocesor.

Prebiehajú viaceré kontroly

Rozdiel v cenách podľa Garaja spočíval aj v tom, že pre banskobystrickú župu dodal teplomery na dve miesta, v Nitrianskom kraji ich zložil na jedno miesto. „V Košickom samosprávnom kraji boli všetky teplomery, t.j. 192 kusov, nainštalované a distribuované osobne (teda na všetkých 192 miestach) a odkontrolovaná správna kalibrácia,“ uviedol výrobca.

Podľa jeho slov rovnaké informácie poskytol médiám aj v minulosti, avšak zverejnená bola iba prvá časť jeho výrokov bez uvedenia odlišností. Výrobca tiež poprel informáciu, že by ho župan Trnka navádzal klamať. Zápisnica uvádza, že sám požiadal Trnku, aby mu závery z predošlej telefonickej komunikácie zhrnul do emailu. Dôvodom mala byť jeho pracovná zaneprázdnenosť. „Nie je to pravda, v žiadnom prípade ma nenavádzal klamať a odpovedať ako potrebuje,“ tvrdí Garaj.

K notárskej zápisnici sa košická župa bližšie nechcela vyjadrovať. „Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebiehajú viaceré kontroly týkajúce sa nákupu teplomerov a táto notárska zápisnica slúži ako podklad kontrolným skupinám, k záverom sa budeme vyjadrovať po ich skončení,“ uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Okrem kontroly Útvaru hlavného kontrolóra KSK a kontrolnej komisie, ktorú zriadil župan na porovnanie cien nákupov preveruje nákup aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).