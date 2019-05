Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy boli uvedení do hokejovej Siene slávy IIHF

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Slováci Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy, spolu s nimi aj Švéd Jörgen Jönsson, Američan Mike Modano a Kanaďanka Hayley Wickenheiserová sú novými prírastkami v Sieni slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Slávnostné uvedenie sa uskutočnilo v nedeľu 26. mája 2019 v Bratislave, teda v deň finálového súboja tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji medzi Fínskom a Kanadou.

Zo Slovákov do Siene slávy IIHF už v minulosti uviedli Vladimíra Dzurillu (v roku 1998), Jozefa Golonku (1998), Jána Staršieho (1999), Petra Šťastného (2000), Ladislava Horského (2004), Ladislava Trojáka (2011) a Petra Bondru (2016).

Miroslav Šatan so Žigmundom Pálffym dlhé roky patrili medzi opory slovenskej hokejovej reprezentácie a obaja boli hviezdami zámorskej NHL.

Šatan so všetkými medailami

Štyridsaťštyriročný Miroslav Šatan, ktorý je aktuálne generálny manažér národného tímu SR, sa podieľal na zisku všetkých štyroch medailí pre Slovensko zo seniorských MS – má zlato z Göteborgu 2002, striebro z Petrohradu 2000, Helsínk 2012 a bronz tiež z fínskej metropoly 2003.

V NHL odohral 1050 zápasov základnej časti s bilanciou 363 gólov a 372 asistencií, v play-off pridal 86 štartov (21+33). V jari 2009 sa podieľal na zisku Stanelyho pohára pre Pittsburgh Penguins, v profilige hral aj za Edmonton, Buffalo, New York Islanders a Boston.

„Moja cesta sa začala v Topoľčanoch, v malom meste, kde bol iba jeden zimný štadión. Od detstva ma veľmi bavil hokej a mal som šťastie na dobrého trénera Jozefa Nemca. Ukázal mi, ako mám na sebe pracovať a posunúť sa ďalej. Ďakujem aj môjmu otcovi, ktorý sa takisto podieľal na rozvoji hráčov v Topoľčanoch. Spolu vytvorili v meste nový program, ktorý vychoval viacero kvalitných hráčov. V Topoľčanoch sme boli malý tím, ktorý bojoval proti väčším a silnejším. To som si preniesol aj na medzinárodnú úroveň, kde som postupne získal s národným tímom štyri medaily na MS. Mal som skvelých spoluhráčov a trénerov, ktorí pomohli Slovensku k dosiahnutiu úspechov. Teraz sa táto skupina ľudí, ktorá dosiahla veľké výsledky, snaží Slovensku vrátiť požičané aj mimo ľadu,“ povedal Šatan krátko po uvedení do Siene slávy IIHF.

Pálffy so zlatom a bronzom

Pálffy má na svojom konte „iba“ zlato a bronz z MS. V zámorskej profilige za New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins absolvoval spolu 684 stretnutí základnej časti (329+384), vo vyraďovacej časti pridal 24 zápasov s bilanciou (9+10).

„Som hrdý na to, že som sa stal súčasťou Siene slávy IIHF. Zároveň som rád, že som sa dostal do spoločnosti takých skvelých hráčov. Vždy som rád reprezentoval svoju krajinu, bolo to pre mňa splnenie detského sna. Ďakujem všetkým spoluhráčom, s ktorými som hrával na klubovej aj medzinárodnej úrovni. Špeciálne poďakovanie patrí mojej najbližšej rodine,“ uviedol Pállfy na slávnostnom ceremoniáli.

Jörgen Jönsson* *bol mimoriadne úspešný reprezentant Švédska. V národnom tíme odohral až 285 zápasov, čo je rekordný počet v drese „troch koruniek“. So Švédmi získal dve zlaté medaily zo ZOH (1994 a 2006), pridal k nim aj deväť cenných kovov z MS, z toho zlaté v rokoch 1998 a 2006. Väčšinu kariéry strávil vo vlasti, kde sa tešil až z piatich majstrovských titulov. Počas sezóny 1999/2000 pôsobil aj v zámorskej NHL, za New York Islanders a vtedajší Anaheim Mighty Ducks odohral 79 zápasov s bilanciou 12+19. Od roku 2012 je Jönsson členom Siene slávy švédskeho hokeja. Mike Modano* *je najproduktívnejší hráč histórie NHL, ktorý sa narodil v USA. V profilige odohral 1499 duelov základnej časti s bilanciou 561 gólov a 813 asistencií, v play-off pridal 176 štartov a v nich 146 bodov (58+88). Draftová jednotka z júna 1988 absolvovala drvivú väčšinu kariéry v organizácii Dallas Stars (do leta 1993 Minnesota North Stars), iba záverečnú sezónu kariéry strávil Modano v Detroite. Na svojom konte má Stanleyho pohár s Dallasom z roku 1999 a striebro zo ZOH 2002 v Salt Lake City. Tím USA reprezentoval na troch olympiádach, troch MS (bez medaily) a troch Svetových pohároch (zlato a striebro). Hayley Wickenheiserová* *získala v drese Kanady štyri zlaté medaily na olympijských hrách v Salt Lake City, Turíne, Vancouveri aj Soči a v zbierke má taktiež jedno striebro z Nagana 1998. Na svetových šampionátoch nazbierala dovedna trinásť cenných kovov, sedemkrát sa tešila zo zlata a šesťkrát zo striebra. Momentálne vypomáha v klube zámorskej NHL Toronto Maple Leafs v pozícii členky tímu, ktorý sa zameriava na rozvoj hráčov.

Okrem vyššie spomenutých už takmer hráčskych legiend svetového hokeja ocenili aj bývalého bulharského reprezentanta Konstantina Mihajlova, ktorý si prevzal Cenu Richarda „Bibiho“ Torrianiho.

Cena Paula Loicqa za významné zásluhy pripadne Američanovi Jimovi Johannsonovi (in memoriam). Pocty sa dočkal aj bývalý sovietsky či kazašský reprezentant aj tréner Boris Alexandrov (in memoriam).