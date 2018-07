Miroslav Šatan ostáva generálnym manažérom slovenskej reprezentácie, predĺžil zmluvu so SZĽH

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu bude mať aj v sezóne 2018/2019 pod palcom z pozície generálneho manažéra Miroslav Šatan. Predĺžil totiž spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Národný tím SR by mal nový ročník odštartovať na tradičnom turnaji o Nemecký pohár, prvý zápas odohrá vo štvrtok 8. novembra. Vrcholom sezóny budú májové majstrovstvá sveta v Košiciach a Bratislave.

Zmeny na Nemeckom pohári

Súpermi Slovákov na novembrovom Nemeckom pohári 2018 budú výbery Švajčiarska, domáceho Nemecka a olympijský tím Ruska. Presný program turnaja ešte nie je známy, organizátori ešte dolaďujú detaily s jednotlivými hokejovými zväzmi.

Známe je však už to, že podujatie sa sťahuje z Augsburgu do Krefeldu. Región Bavorska tak opúšťa po celej dekáde, okrem Augsburgu ho hostil aj Mníchov. Ďalšou zmenou je, že šesť súbojov rozložia do štyroch dní, hrať sa bude vo štvrtok 8. novembra, sobotu 10. 11. a v nedeľu 11. novembra. Doteraz šlo o trojdňové podujatie.

Žiadna previerka v letnom období

Kým pred rokom už v auguste odohrali Slováci dva prípravné zápasy proti Čechom, teraz ich v letnom období nečaká žiadna previerka. Rovnako nie je definitívne potvrdené účinkovanie Slovákov počas decembrového asociačného termínu a stále rozpracovaná je aj organizácia februárového domáceho turnaja Slovakia Cup. V porovnaní s minulosťou nastane zmena aj počas apríla v období pred MS 2019 – seriál Euro Hockey Challenge končí a jednotlivé hokejové reprezentácie si dohadujú prípravné zápasy samostatne. Ani v tomto prípade ešte nie je známa definitíva v programe tímu SR.

Majstrovstvá sveta sa uskutočnia od 10. do 26. mája 2019, dovedna 64 súbojov šampionátu budú hostiť bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu a košická Steel Aréna.