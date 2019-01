Miroslav Šatan pripustil koniec HK Orange 20, alternatívou je projekt „osemnástky“

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan pripustil ukončenie činnosti HK Orange 20. Nahradiť by ho mal projekt centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov. Zmena môže nastať už od sezóny 2019/2020.

Dlhodobá diskusia

Šatan o tom informoval na stredajšom brífingu počas zasadnutia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Už dlhodobo o tom diskutujeme. Máme plán nahradiť projekt hráčov do 20 rokov projektom hokejistov do 18 rokov. Aj tentoraz sme o tom veľa diskutovali. Musíme preveriť možnosti fungovania projektu ‚osemnástky‘ a možno už na ďalšom zasadnutí výkonného výboru budeme hlasovať o tom, či sa to naozaj stane. Viacerí odborníci si myslia, že by to bolo prospešné. Debatovali sme o tom na komisii mládeže či na strategickej rade. Aj z môjho pohľadu je pre rozvoj hráčov ‚osemnástka‘ lepším riešením,“ povedal Šatan.

Spolupráca klubov a Pro-hokeja

Verí, že potencionálny reprezentanti pre svetový šampionát hráčov do 20 rokov by sa dokázali na vrchol sezóny pripraviť aj v kluboch. To si však vyžaduje ochotu klubov dať mladým hráčom priestor.

„Potrebovali by sme spoluprácu klubov a Pro-hokeja. Predstavujem si to tak, že by kluby umožnili dvom mladým hráčom vo veku 19 rokov, nielen byť na súpiske, ale aj reálne hrať počas mesiacov pred majstrovstvami sveta. Ak by sme mali takýchto 20 hráčov v extralige, súhlasili by s tým kluby, a tréneri by ich nechali hrať, mohlo by to byť akousi náhradou za HK Orage 20,“ dodal rodák z Topoľčian.