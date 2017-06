Misia “Duodécima” splnená. Real sa ponoril do histórie a ako prvý obhájil trofej v Lige majstrov

CARDIFF 4. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový klub Real Madrid naďalej vládne európskej klubovej scéne. “Biely balet” triumfoval v sobotňajšom finále Ligy majstrov 2016/2017 nad Juventusom Turín 4:1 a ako prvý tím v novodobej histórii tejto súťaže (od sezóny 1992/1993, pozn.) obhájil prvenstvo.

Líder historického rebríčka v počte triumfov v EPM a LM Real Madrid v pätnástom finálovom pokuse získal najcennejší kontinentálny klubový titul po dvanásty raz, a zavŕšil tzv. “Duodécimu”.

Madridský klub dominuje nielen v historickom súčte triumfov, ale aj v rámci novodobej histórie LM. Od roku 1993 získal “ušatú trofej” dovedna šesťkrát (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

V úvodnej štyridsaťpäťminútovke súboja pod zatvorenou strechou na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe bol aktívnejší taliansky majster, avšak po zmene strán sa presadila zdrvujúca útočná sila čerstvého španielskeho šampióna.

Na zásah Cristiana Ronalda z 20. min odpovedal o sedem minút neskôr akrobatickým volejom útočník “Bianconeri” Mario Mandžukič. Druhý polčas sa niesol v znamení totálnej dominancie “bieleho baletu”, ktorý sa gólmi Casemira (61.), opäť C. Ronalda (64.) a striedajúceho Marca Asensia (90.) pretancoval k nezabudnuteľnému víťazstvu.

Vyhrať ligu dvakrát po sebe je ťažké

“Som extrémne šťastný. Bol to úžasný rok. Vyhrať LM dva roky po sebe je veľmi ťažké, ale dokázali sme to. Nastúpili sme proti skvelému súperovi. V prvom polčase bol duel pomerne vyrovnaný, ale po zmene strán sme lepší. Cez prestávku som chlapcom povedal, aby vložili viac energie do pressingu a prihrávok. Náš výkon v druhom polčase bol veľkolepý, omnoho lepšie sme sa na ihrisku pohybovali a posúvali si loptu. Viac sme napádali a protivníka sme zdolali aj po fyzickej stránke, takže som veľmi šťastný,” vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Realu Madrid Zinedine Zidane.

“K tomuto triumfu prispeli všetci hráči. Každý z nich pochopil, že je pre mužstvo dôležitý, a to bol kľúč k úspechu. Puto medzi našimi hráčmi je fantastické. Som vďačný Realu Madrid, že mi dal príležitosť trénovať túto výnimočnú skupinu,” dodal 44-ročný Francúz, ktorý si v minulosti päť rokov obliekal dres “zebier” z Turína (1996-2001).

Cristiano Ronaldo najlepším strelcom ligy

Kanonier “pusiniek” Cristiano Ronaldo ako prvý hráč v histórii skóroval v treťom finále LM. Tridsaťdvaročný Portugalčan má po cardiffskom finále na konte 600 strelených gólov v profesionálnej kariére – 529 dosiahol na klubovej úrovni, 71 v drese národného mužstva.

“Bola to ďalšia neuveriteľná sezóna. Zakončiť ju triumfom v Lige majstrov a rekordom je úžasné. Som veľmi šťastný. Snažil som sa pripraviť tak, aby som na záver sezóny bol vo forme. Vtedy sa bojuje o najväčšie trofeje… Tréner Zidane s nami dal po prvom polčase v šatni reč, že nám verí a nech ukážeme, čo je v nás. Všetci si ten triumf zaslúžime. Samozrejme, tešia ma moje dva góly vo finále, ako aj to, že som sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov,” skonštatoval najlepší svetový futbalista Cristiano Ronaldo, ktorého zásah z 20. min bol zároveň jubilejný 500. zásah Realu v tejto súťaži.

Ukázali svoje útočné kvality

“Takýto titul je náročné získať čo len raz a nie ho ešte obhájiť… Ale vyhrať trikrát za štyri roky, to už chce nielen dobre fungujúce mužstvo na ihrisku, ale aj mimo neho. Som naozaj šťastný, že môžem byť jeho súčasťou. Juventus má skvelú defenzívu, ale my sme ukázali svoje útočné kvality. A Cristiano Ronaldo? Každý vie, aký je pre nás dôležitý. Ako mužstvo sme hrali skvele vo štvrťfinále, semifinále aj finále. Je však treba mať aj strelca dôležitých gólov a my sme ho mali,” povedal nemecký majster sveta z madridského stredu poľa Toni Kroos.

Dve trofeje v jednej sezóne

Real Madrid po 27 rokoch napodobnil AC Miláno (1989 a 1990, pozn.) a obhájil najprestížnejšiu trofej na európskej scéne z minulého roka. Okrem toho po dlhých 59 rokoch (prvýkrát od sezóny 1957/1958) vyhral v jednom ročníku španielsku La Ligu aj trofej pre európskeho klubového šampióna.

“Sme extrémne hrdí na toto mužstvo. Dosiahli sme ďalší historický zápis. Tento zápas sme veľmi chceli vyhrať a dosiahli sme to, čo nikto pred nami – zvíťazili sme v Lige majstrov dvakrát po sebe,” vyhlásil kapitán Madridčanov Sergio Ramos a doplnil:

“Podali sme kompletný výkon, boli sme koncentrovaní a zaslúžene sme vyhrali. Tajomstvo úspechu spočívalo v súdržnosti nášho mužstva, všetci sme ťahali za jeden koniec povrazu. Vytvorili sme fantastický tím na čele s trénerom Zinedinom Zidanom. Tri víťazstvá v LM v priebehu štyroch rokov je niečo neuveriteľné.”

Mužstvo, o akom môžu ostatní iba snívať

“V prvom polčase sme to mali veľmi ťažké proti kvalitnému tímu, no v tom druhom to bol najlepší Real Madrid v celej tejto sezóne. Žiadny klub nevyhral LM dvakrát po sebe. Zaslúžili sme si tento úspech. Máme mužstvo, o akom môžu ostatní iba snívať. Pre hráča nemôže byť nič lepšie, ako hrať za Real Madrid,” povedal ofenzívny stredopoliar Isco, ktorý vo finále dostal prednosť v základnej zostave pred cardiffským rodákom Garethom Balom.

“Som rád, že som mohol zasiahnuť do hry. Vyhrať túto trofej doma je skvelý pocit. Organizátori odviedli výbornú prácu, pripravili úžasnú scénu pre finále. Mám za sebou veľmi náročnú sezónu so zraneniami. Urobil som maximum, aby som bol v závere k dispozícii a toto je moja odplata. Opäť sme sa s Realom hlbšie ponorili do histórie, užívame si to. Po prvom polčase sme potrebovali viac sebavedomia. Potom sme využili šance, ktoré sme si vypracovali,” zhodnotil priebeh stretnutia Bale.

Juventus pred finále v tejto sezóne LM ani raz neprehral a inkasoval iba tri góly. Turínčania túžili po 21 rokoch pridať do klubovej vitríny tretiu trofej pre šampióna “starého kontinentu”, no nakoniec bolo všetko inak. “Stará dáma” pri deviatej finálovej účasti už po siedmy raz neuspela, z toho piatykrát v sérii.

“Sme sklamaní. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Mysleli sme si, že máme na víťazstvo v tomto finále. Neviem vysvetliť, čo sa stalo po zmene strán. Real Madrid vtedy ukázal svoje majstrovstvo a trofej si zaslúži,” povedal podľa BBC Sport kapitán “Juve” Gianluigi Buffon. Tridsaťdeväťročný gólman získal v kariére už veľa trofejí, ale triumf v EPM či LM mu v bohatej zbierke naďalej chýba.

Madridský súper bol nad ich sily

Kormidelník “Bianconeri” Massimiliano Allegri sa pred duelom v Cardiffe dušoval, že Juventus má oveľa kvalitnejšie mužstvo ako pred dvomi rokmi, keď v Berlíne prehral vo finále s FC Barcelona (1:3). Priznal, že madridský súper bol nad sily Turínčanov.

“Real veľmi dobre bránil, naši útočníci mali ťažkosti presadiť sa. Odohrali sme nádherný prvý polčas. Jediné, čo môžem mojím zverencom vytknúť, je to, že keď sme dostali druhý gól, mali sme sa mentálne pozbierať a snažiť sa zostať v hre. Musíme sa zlepšiť v kontrole stretnutia, hre s loptou a do budúcna sa naučiť, kedy zrýchliť či spomaliť. Myslím si, že Juventus ešte nedosiahol koniec tejto svojej éry. Buffon a Barzagli budú aj v budúcej sezóne súčasťou nášho mužstva, pretože nám stále majú čo dať. Po letnej prestávke sa znova pustíme do práce s novou motiváciou,” skonštatoval podľa webu UEFA.com 49-ročný rodák z Livorna.

Protivník nás vytrestal za chyby

Aj stopér Leonardo Bonucci uznal, že vo finále triumfovalo lepšie mužstvo. “Verili sme, že nadišiel správny čas na úspech v LM, ale žiaľ, nepodarilo sa to. Musím zložiť Realu kompliment. Prehrali sme, ale sme hrdí na to, čo sme v tejto sezóne dosiahli, veď máme majstrovské ´Scudetto´ aj Coppa Italia,” skonštatoval 30-ročný obranca.

“Real v prvom polčase skóroval z jedinej strely. Po prestávke sme však súperovi dovolili vytvoriť si veľké množstvo šancí. Počas zápasu sme predviedli pekné momenty, ale Real Madrid bol jednoducho lepší. Nebol to náš večer. Nebránili sme tak dobre ako zvyčajne a protivník nás vytrestal za chyby,” povedal Brazílčan Dani Alves.