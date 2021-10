Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu prichádza s projektom energetickej efektívnosti. Chce ním pomôcť, ale aj zabodovať na Miss World

Víťazka Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu sa v týchto dňoch pripravuje na svetovú súťaž MISS WORLD, ktorá sa bude konať koncom tohto roka v Portoriku.

Každý rok prezentujú delegátky jednotlivých krajín projekt s vyšším významom, ktorý má názov Beauty with a Purpose a slovenská zástupkyňa sa tento rok rozhodla pustiť do témy, ktorou je životné prostredie a problematika energetickej efektívnosti. Zavedenie fotovoltických panelov na základnej a materskej škole na Drotárskej ulici pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím je jej prepracovaným projektom, ktorý môže školu vďaka inštalácii fotovoltických panelov natrvalo oslobodiť od rastúcich cien elektriny a taktiež pomôže znížiť emisie a spotrebu energií. ,,Financovaniu a realizácii podobných projektov som sa venovala aj vo svojej bakalárskej práci. Fotovoltické panely považujem za relatívne jednoduché, nákladovo efektívne opatrenie s obrovskou pridanou hodnotou. Výhodami sú výrazné zníženie emisií, zníženie spotreby elektriny, čiastočná energetická sebestačnosť či výrazná úspora nákladov na ohrev vody,“ hovorí Miss Slovensko 2020, ktorá na realizáciu celého projektu rozhodla založiť verejnú finančnú zbierku pomocou platformy Startlab. Tento príspevok bude len odrazovým mostíkom. ,,Hlavným cieľom nášho projektu je vyzbierať čo najviac peňazí, aby sme dokázali efektívne pomôcť škole pri splácaní úveru z úspor. Na financovanie celého projektu sme zvolili tzv. Garantovanú energetickú službu, ktorá nám umožní vyhnúť sa navyšovaniu verejného dlhu a taktiež nijako neohrozí a nezníži školský rozpočet,“ dodala Novoberdaliu.

Svetová súťaž Miss World sa začne v polovici novembra a potrvá do 16.decembra 2021. Okrem hlavnej kategórie Beauty with a Purpose sa delegátky jednotlivých krajín budú prezentovať aj v diskusnej kategórii Head to Head, v športovej disciplíne či v talentovej kategórii. Nebude chýbať ani prezentácia módnych návrhárov.

Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu tento rok vyštudovala Infrastructure Planning Appraisal and Development na University College London. Téma energetickej efektívnosti je jej teda veľmi blízka a verí, že práve s pomocou slovenskej verejnosti, ktorá sa do zbierky a teda aj realizácie zapojí, upozorní na ekologické pokroky a zmýšľanie na Slovensku.

