Miss Slovensko 2023 hľadá osobnosť, nie ideál krásy. Dievčatá majú poslednú šancu prihlásiť sa

Prihlášku do nového ročníka Miss Slovensko 2023 môžu dievčatá poslať ešte do nedele 22. januára. Záujemkyne o postup do súťaže sa môžu hlásiť priamo na webovej stránke www.miss-slovensko.sk, kde vyplnia prihlasovací formulár. Súčasťou musí byť aj minútová videovizitka, v ktorej sa dievčatá predstavia, prezradia o sebe zaujímavé informácie, a to, čo ich motivuje.

Online prihlásenie je krokom k veľkému rozhodnutiu, napredovaniu a možnosti postupu do semifinálového kastingu, ktorý sa uskutoční v januári. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.

Mená finalistiek spoznáme už čoskoro

Mená dvanástich finalistiek budú známe už o niekoľko týždňov a víťazku Miss Slovensko 2023 verejnosť spozná počas galavečera v prenose televízie JOJ, ktorý sa uskutoční 24. júna.

Súťaž je výzvou pre dievčatá, ktoré sa túžia stať osobnosťou. Hľadá sa nielen krása, ale aj inteligencia, ambícia na sebe pracovať, vzdelávať sa. Nová Miss Slovensko by sa tiež mala zaujímať o spoločenskú zodpovednosť a zdravý životný štýl.

Podmienky účasti

Pre prihlásenie do súťaže musia dievčatá spĺňať aj isté formálne požiadavky. V deň finále, teda 24. júna, musia mať dievčatá vek minimálne 18 a maximálne 26 rokov. Musia byť slobodné, bezdetné a mať slovenskú štátnu príslušnosť.

Semifinalistky vyberie na základe prihlášok porota na čele s Michaelom Kováčikom. Semifinálový kasting sa uskutoční 29. januára a jeho výsledkom bude nová finálová dvanástka.

Už nehľadajú klasickú kráľovnú krásy

“Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť. To je naša nová stratégia a vízia,“ uviedol to riaditeľ súťaže Michael Kováčik s tým, že klasické súťaže krásy dlhé roky hľadali a predstavovali kráľovné krásy a sú dlhodobo spájané s ideálnymi mierami.

„Dnes je však treba myslieť na subjektívny pohľad, pretože ideál krásy dnes už neexistuje. Tá skutočná výnimočnosť a charizma vychádza z osobnosti, je to energia, potenciál, ktorý je mnohokrát ukrytý,“ uviedol Kováčik a dodal, že tento rok hľadajú diverzitu a rôznorodosť.

„Filozofia a trendy nového ročníka Miss Slovensko sú teda o osobnostiach. V súťaži Miss Slovensko 2023 už nehľadáme klasickú kráľovnú krásy, ale hľadáme Miss, ktorá bude celou svojou bytosťou hodnotným vzorom pre ostatné slovenské dievčatá a ženy,“ dodal riaditeľ súťaže.

Intenzívny vzdelávací proces

Miss Slovensko môže byť pre finalistky životným štartom. Mnohé víťazky aj finalistky minulých ročníkov súťaže sa stali podnikateľkami, profesionálnymi modelkami, influencerkami, stylistkami, a teda úspešnými ženami v rôznych oblastiach módy, médií, obchodu.

Samotná súťaž je v skutočnosti intenzívny 5-mesačný vzdelávací proces, v rámci ktorého sa bude s dievčatami individuálne pracovať. Vzdelávanie je sústredené najmä na etiketu, komunikáciu alebo vystupovanie pred kamerou.

„Hľadáme diverzitu, dievčatá s rôznymi typmi postáv, slečny z celého Slovenska, pretože každá z nich je originál. Krásu hľadáme v ich energii, empatii, charizme a v celkovom správaní a vystupovaní. Finalistkám Miss Slovensko umožníme využiť čo najviac ich potenciál, poskytneme im možnosti a príležitosti osobnostného rozvoja. Zdokonalíme ich v oblasti komunikácie, stylingu, prezentácie, doplníme jazykové zdatnosti, influencerské zručnosti, zosúladíme ich celkový štýl,“ doplnil Kováčik.

Čo čaká finalistky a víťazku?

Na finalistky čaká niekoľko sústredení a workshopov na Slovensku aj v zahraničí. Dievčatá si prejdú workshopmi spoločenskej etikety, stylingu a čaká ich aj beauty workshop a mediálne tréningy v Prahe v NH Collection Prague Carlo IV, vo Vysokých Tatrách v Hoteli Hills, v Bratislave v DoubleTree by Hilton a navštívia aj exotickú destináciu.

Novú víťazku 27. titulu Miss Slovensko čaká postup na svetovú súťaž a získa viaceré atraktívne ceny. Nová Miss Slovensko získa honorovanú zmluvu s organizátorom LGM Production. Po dobu jedného roka si bude môcť užívať jazdu v prémiovom automobile s výnimočným dizajnom a inteligentnými technológiami DS4 od spoločnosti DS Automobiles. Víťazka tiež vďaka Cestovnej kancelárii Hydrotour pocestuje na exotickú dovolenku pre dve osoby do Senegalu.

Počas finále súťaže zvolia aj I. a II. Vicemiss Slovensko 2023 a tiež Miss Sympatia, ktorú si vyberú samotní diváci prostredníctvom hlasovania.