Mistrík mal za firmu zinkasovať milióny eur, ale nemá to nič spoločné s predvolebnou kampaňou

Robert Mistrík predal svoju úspešnú firmu, ktorá mu zarobila na kampaň v prezidentských voľbách. Informuje o tom Nový Čas na svojom webe.

Ako píše spomínaný denník, eseročka HighChem podnikala v oblasti chemických analýz a pýšila sa takými zákazníkmi, ako sú Apple, Coca-Cola či Niké, a v posledných rokoch sa jej mimoriadne darilo, dosahovala tržby nad milión eur.

Mistrík pre Nový Čas vylúčil, že by ho zruinovala kampaň, v ktorej mal podľa medializovaných informácií minúť pol milióna eur.

„Nemá to nič spoločné s kampaňou. Zabezpečil som takto, aby firma napredovala ešte rýchlejšie a investovala do nových technológií, ako napríklad umelá inteligencia,“ uviedol Mistrík a ako dodal, kúpila ju americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific s ročným obratom 24 miliárd dolárov, ktorá zamestnáva 70-tisíc ľudí.

Mistrík nechcel špecifikovať, koľko peňazí za firmu utŕžil. Podľa informácií Nového Času by to však mal byť približne 10-násobok čistého zisku firmy plus aktíva, teda v tomto prípade až sedem miliónov eur.