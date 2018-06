Mitašíková na majstrovstvách Európy reprezentuje švédske farby, srdcom je však stále Slovenka

PRAHA 1. mája (WebNoviny.sk) – Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe-Troji štartuje pod slovenskou vlajkou dovedna 15 lodí, no rodákov spod Tatier je v štartovom poli o čosi viac. Maďarsko medzi kajakármi aj kanoistami reprezentuje Marcel Potočný, v lotyšskej reprezentácii je Samuel Stanovský a v ženskom kajaku sa objavila vo švédskych farbách Monika Mitašíková.

Švédsky priateľ

Dvadsaťštyriročná žilinská rodáčka v Česku štartuje na svojom prvom seniorskom vrcholnom podujatí. „Cieľom v tejto sezóne je aspoň dvakrát sa dostať do semifinále. Zatiaľ som však spokojná,“ uviedla Mitašíková.

Zaujímavý je príbeh, ako sa vlastne dostala k tomu, že reprezentuje severoeurópsku krajinu. „Našla som si priateľa Švéda a zhodou okolností vo Švédsku potrebovali solídnejšiu jazdkyňu, ktorá by mohla viesť ďalšie ženy v ich krajine. Vybrali si ma a ja som súhlasila. Za Švédsko oficiálne jazdím dva roky. V mojom prípade nešlo ani tak o konkurenciu ako o mentálnu stránku. Môžem sa viac uvoľniť a mám okolo seba ľudí, ktorí sa o nás starajú,“ pokračovala Mitašíková.

Horšie podmienky

Podmienky vo Švédsku podľa nej nie sú až také dobré ako na Slovensku. „Najmä finančné, pretože všetko si platíme sami. Jediná výhoda je, že je takmer isté, že človek bude štartovať na vrcholných podujatiach. Vo Švédsku zatiaľ kanál nie je. Pripravujem sa teda v Bratislave, kde žijem aj s priateľom.

Tento rok však severne od Štokholmu otvoria nový kanál a teším sa, že budem môcť viac jazdiť aj tam. Je to výnimočný projekt, pretože ho stavajú z peňazí klubu a súkromníkov. Bude to kanál pre náš klub, je tam veľmi príjemné prostredie. Dúfam, že sa tam čoskoro uskutočnia aj väčšie preteky,“ prezradila Monika Mitašíková.

Snom olympiáda

Jej snom je prebojovať sa na OH 2020 v japonskom Tokiu. „Pokúsim sa tam dostať vo švédskych farbách, ale stále som srdcom Slovenka. Som vďačná Švédsku za šancu, ale reprezentujem aj Slovensko, seba a svoju rodinu,“ poznamenala Mitašíková a priblížila aj detailnejší pohľad na konkurenciu vo Švédsku, „máme jednu veľmi šikovnú slečnu, ale je po zranení a tento rok absentuje. Máme ešte mladé dievčatá, ktorým však pár rokov potrvá, kým sa dostanú na väčšie podujatia.“

Na Slovensku ľudia netušia, aký pohľad majú Švédi na vodný slalom. „Švédi vedia, čo to je. Dovolím si tvrdiť, že klub, za ktorý jazdím, je na svetovej úrovni. Všetci ľudia tam vedia, čo chcú a čo majú robiť. Pôjde to vpred, no výchova pretekárov trvá nejaký čas,“ prezradila športovkyňa, ktorá v minulosti reprezentovala Slovensko na vrcholných podujatiach juniorov i pretekárov do 23 rokov.