Míting kotlebovcov prehlušili odporcovia extrémizmu, vyjadrili nesúhlas s fašizmom (foto)

Vlnu nevôle spôsobila prítomnosť predstaviteľov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na stredajšom podvečernom mítingu v Sabinove. Stretlo sa na ňom zhruba do 200 ľudí, ale aj približne dvojnásobný počet odporcov tejto strany. Tí v rovnakom čase zorganizovali protest proti extrémizmu a nenávisti.

Nenávisť a populistické reči nič neurobia

Protestu sa zúčastnili prevažne miestni Rómovia, ktorí prišli vyjadriť nesúhlas s politikou strany Mariana Kotlebu. Ako pre agentúru SITA konkretizoval jeden z organizátorov Ladislav Duda, na proteste sa zišli Rómovia z mesta i okolitých obcí, ale aj ľudia z miestnych kresťanských organizácií. „Chceme takým tichým protestom zaujať stanovisko, že nesúhlasíme s fašizmom na Slovensku. Sme tu doma, narodili sme sa tu. Žijeme tu a chceme takýmto spôsobom ukázať, že nechceme fašistov vo vláde, ani na Slovensku,“ uviedol občiansky aktivista.

Duda upozornil, že prívrženci extrémizmu získali v meste 11 percent hlasov. „Je to dosť a my sa musíme vyjadriť, nemôžeme stáť a pozerať sa,“ dodal. Zároveň priznal, že si uvedomuje, že na Slovensku sú problémové rómske lokality. Zdôraznil ale, že Rómov nie je možné paušalizovať. V Sabinove podľa neho majú nulovú rómsku kriminalitu. „Ten, kto niečo urobí, nech je za to riadne potrestaný podľa zákona. Nech to ale neberie do rúk nejaká strana, ktorá šíri fašizmus a strach ľuďom,“ dodal.

Podporiť protestujúcich prišlo aj zhruba 50 členov a sympatizantov koalície PS/Spolu. „Prišli sme ukázať ľuďom, že nenávisť a populistické reči naozaj nič neurobia. Všetci máme rovnaké problémy, ale iba o tom kričať ničomu nepomôže. Treba mať konštruktívnu a slušnú debatu a hlavne nenávisť naozaj nič nevyrieši,“ uviedol predseda PS Michal Truban.

Počas vystúpenia ĽSNS pískali

Odporcovia ĽSNS počas vystúpenia predstaviteľov tejto strany pískali a pokrikovali. Najsilnejšie prejavy sprevádzali vystúpenia Mariana Kotlebu a Milana Mazureka. Obe zhromaždenia, ktoré zabezpečovala aj polícia, sa ale zaobišli bez vzájomných incidentov. Podľa hovorcu ĽSNS Ondreja Ďuricu, stretnutie s občanmi bolo súčasťou predvolebných mítingov. Doteraz na nich ale zaznamenali len menšie skupiny protestujúcich. „Nestretli sme sa s nejakými veľkými počtami protestujúcich. To, že sú tu prítomní Rómovia, tak to je asi prirodzené a logické, keďže sme na východnom Slovensku, kde tá situácia je v tomto smere taká, aká je,“ zhodnotil Ďurica. Dodal, že protestujúcich rešpektujú.

Aktivistom sa na prítomnosti predstaviteľov ĽSNS v Sabinove nepáčilo to, že práve z tohto mesta počas 2. svetovej vojny deportovali 500 židovských občanov a natáčal sa tu aj oscarový film Obchod na korze so židovskou tematikou. ĽSNS ale takýto súvis so svojou prítomnosťou v meste odmieta. „V rámci bežných pracovných dní absolvujeme pravidelne aj dva mítingy denne a nie je to naozaj smerované ani na nejaké konkrétne miesta, ani sa to nevzťahuje k nejakým konkrétnym dátumom,“ dodal hovorca strany.