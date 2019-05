Mladá ekoaktivistka Greta Thunberg naložila politikom, obvinila ich z pretvárky

BERLÍN 28. mája (WebNoviny.sk) – Švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg v utorok vo Viedni ostro kritizovala svetových politikov.

Kritika zo strany 16-ročnej Švédky, ktorá minulý rok v auguste založila tradíciu pravidelných študentských pochodov za klímu, neobišla ani politikov, ktorí chcú proti klimatickým zmenám bojovať.

Minimálne časť z nich sa totiž podľa Thunberg iba pretvaruje. „Politici v jednej sekunde povedia, že klimatické zmeny sú veľmi dôležité, že je to tá najdôležitejšia téma a oni urobia všetko pre to, aby ich zastavili. Ale hneď v ďalšej sekunde chcú rozširovať letiská, budovať nové uhoľné elektrárne a cesty, a vzápätí nasadnú na súkromné lietadlo, ktoré ich odvezie na rokovanie na opačnej strane planéty,“ vyhlásila Thunberg na konferencii vo Viedni.

Švédskej aktivistke, ktorá sa stala ikonou celosvetového ekologického hnutia, sa nepáči ani postoj politikov a lídrov biznisu, ktorí klimatické zmeny vnímajú „primárne ako možnosť na vytváranie nových zelených pracovných miest, nových podnikov a zeleného ekonomického rastu“.

„Toto je predovšetkým krízová situácia, a to nie hocijaká krízová situácia. Je to najväčšia kríza, akej ľudstvo kedy čelilo. Nie je to niečo, pri čom stačí, že to ´lajkujete´ na Facebooku,“ povedala Thunberg vo Viedni.