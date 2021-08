Mladá žena zišla s autom do priekopy a náraz do svahu neprežila, vo vozidle viezla aj trojmesačné dieťa (foto)

Polícia vo Veľkom Krtíši vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej prišla o život mladá žena. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala vo štvrtok 26. augusta popoludní medzi obcami Sklabiná a Želovce.

Po prejazde pravotočivou zákrutou z doposiaľ nezistených príčin zišla 33-ročná vodička so svojím autom mimo cesty do priekopy, následne narazila do svahu, pričom sa auto prevrátilo na ľavý bok. Vodička utrpela smrteľné zranenia. V aute bolo aj trojmesačné dieťatko, ktoré je ľahko zranené. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

Dopravnú nehodu neprežila 33-ročná vodička. Foto: www.facebook.com

Dopravnú nehodu neprežila 33-ročná vodička. Foto: www.facebook.com

Dopravnú nehodu neprežila 33-ročná vodička. Foto: www.facebook.com