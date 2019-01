Mladé rodiny zrejme dostanú viac peňazí, Pellegrini avizuje aj tzv. „trinásty“ dôchodok

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Rezort práce a sociálnych vecí by mal v najbližších mesiacoch posilniť rodinnú politiku a starostlivosť o seniorov. Po kontrolnom dni na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR to uviedol premiér Peter Pellegrini.

„Čelíme nepriaznivému demografickému vývoju a bude zvýšený počet ľudí v dôchodkovom veku,“ povedal. Ministerstvo práce podľa neho čaká „vážna debata“ o tom, ako podporiť matky s deťmi.

Trinásty dôchodok

Premiér zopakoval, že sa buď predĺži obdobie poberania materskej dávky, alebo sa zvýši rodičovský príspevok. „Ministerstvo sa bude musieť pýtať matiek, čo by si priali viac,“ povedal.

Predseda vlády tiež načrtol možnosť zavedenia flexibilného rodičovského príspevku, pri ktorom by štát matke pri skoršom nástupe do práce vyplatil zvyšnú časť nedočerpaného rodičovského príspevku. „Ak sa ekonomike a štátu darí, musia to pocítiť aj občania,“ zopakoval Pellegrini slová svojho predchodcu Roberta Fica.

„V roku 2019 bude na Vianoce našim dôchodcom vyplatený dvojnásobný vianočný príspevok,“ povedal predseda vlády. Avizoval tiež, že na konci tohto roka dostane vianočný príspevok o 100 tisíc penzistov viac. Zdvojnásobením vianočného príspevku sa vláda podľa Pellegriniho priblíži k zavedeniu trinásteho dôchodku.

Pripravujú niekoľko zmien

Pripomenul, že v dôchodkovom systéme sa v uplynulom období zaviedla minimálna valorizácia dôchodkov, či prepočítali sa penzie starodôchodcov. Rezort práce tiež podľa premiéra upraví spôsob prepočtu príspevku pre zariadenia sociálnych služieb tak, aby mestá a obce mohli prispievať do zariadenia bez ohľadu na to, kde je senior umiestnený.

Medzi opatreniami, ktoré už schválil parlament alebo vláda, premiér pripomenul zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do šesť rokov, zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku tohto roka zo 480 na 520 eur, zvýšenie príplatkov pre zamestnancov za prácu v noci, cez sviatok a víkend, nárast príspevkov na mobilitu za prácou, či zvýšenie miezd pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe od začiatku tohto roka o 10 % a od začiatku budúceho roka o ďalších 10 %.

„Máme záujem zákony pripraviť do konca prvého polroka do Národnej rady SR,“ povedal minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.