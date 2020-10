Mladí by zavreli hranice, starším vadia rúška. Prieskum ukázal, ktoré opatrenia ľudia schvaľujú

Slováci by v boji s druhou vlnou pandémie koronavírusu volili najmä zavretie hraníc a celoplošný zákaz hromadných podujatí. Takmer 30 percent opýtaných si však myslí, že doteraz platné opatrenia boli postačujúce a nie je tak potrebné zavádzať nové.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA realizovala od 6. do 12. októbra tohto roka na vzorke 504 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Mladí by zavreli hranice

Za zavretie hraníc s okolitými krajinami a zákaz vstupu občanov z iných krajín na Slovensko bolo v prieskume 35 percent opýtaných. Výrazne viac sú tejto možnosti naklonení mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov, takéto opatrenia by privítala takmer polovica z nich.

Aktuálne platné opatrenia sú postačujúce pre 28 percent opýtaných, žiadne prísnejšie opatrenia na hraniciach by sa podľa nich zavádzať nemali.

S rúškami sú nespokojní skôr starší ľudia

Takmer tretina respondentov by ako opatrenia v boji s druhou vlnou pandémie volila zákaz hromadných podujatí. S povinnosťou zaviesť nosenie rúšok aj v exteriéri, ak nie je možné dodržať medzi ľuďmi dvojmetrovú vzdialenosť, by súhlasilo vyše 23 percent opýtaných. Takéto opatrenie by však privítali najmenej ľudia od 45 do 54 rokov.

Opatrenie, ktoré by nariaďovalo dočasne zavrieť maloobchodné prevádzky a obchodné centrá by privítalo vyše sedem percent účastníkov prieskumu. Súhlasilo by s tým však iba jedno percento ľudí starších ako 55 rokov. Všetky menované opatrenia by volilo vyše osem percent respondentov a rovnako osem percent by bolo za iné opatrenia.