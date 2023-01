Mladí hokejoví reprezentanti Kanady obhájili zlato v napínavom zápase s Českom, ocenený bol aj slovenský brankár

Mladí hokejoví reprezentanti Kanady v domácom prostredí obhájili zlato na juniorskom svetovom šampionáte, vo štvrtkovom finále zdolali rovesníkov z Česka po dráme 3:2 po predĺžení. Bronz berú Američania, ktorí si poradili so Švédmi po divokej gólovej prestrelke 8:7 po predĺžení.

Ocenenie pre Gajana

Honor najužitočnejšieho hráča celého turnaj získal 17-ročný Connor Bedard, ktorý sa stal najproduktívnejším hokejistom so ziskom 23 bodov. Vyhlásili ho tiež za najlepšieho útočníka podľa direktoriátu turnaja a dostala sa aj do najlepšej zostavy šampionátu podľa novinárov.

Naprázdno nevyšlo ani Slovensko, najlepším brankárom sa podľa vedenia turnaja sa stal Adam Gajan. V roku 2015 takú cenu získal aj Denis Godla. Žurnalisti si za najlepšieho gólmana vybrali Čecha Tomáša Suchánka. Slováci v konečnom účtovaní obsadili 6. priečku.

Napínavé finále

Finálový duel mali dobre rozohraný domáci Kanaďania, po prvej tretine viedli gólom Dylana Guenthera a v druhej časti pridal poistku Shane Wright. Český výber sa však nevzdal a v III. tretine v rozpätí 54 sekúnd vyrovnal, do listiny strelcov sa zapísali Jiří Kulich a Jakub Kos. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o všetkom rozhodol Guenther.

Kanaďania tak finálovému súperovi oplatili prehru z úvodného stretnutia turnaja, vtedy Čechom podľahli 2:5. „Slovami sa naše pocity nedajú opísať. Užili sme si to tu, pretože človek nikdy nevie, či ešte niekedy bude mať takú šancu. Byť tu s takýmto super tímom a hrať pred skvelými fanúšikmi. Nemohlo sa to skončiť lepšie,“ poznamenal autor zlatého gólu na oficiálnom webe Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Česi bojovali až do konca

Český tím na turnaji ani raz neprehral v riadnom hracom čase. „Nesmierne si vážim to, že sme to dotiahli do predĺženia a pobili sme sa s Kanadou o titul. To, že to nevyšlo, tak to v hokeji chodí. Sme radi, že to bolo so vztýčenou hlavou, so cťou. Chlapci tam nechal všetko,“ komentoval finálovú prehru kouč Radim Rulík, ktorý v minulosti pracoval aj na Slovenskou v tímoch HC Lev Poprad a HC Košice.

„Do turnaja sme vstupovali s obrovskou pokorou. Vedeli sme, že sú tam silné tímy ako Kanada, Amerika, Švédsko… Chceli sme, aby sme sa zo dňa na deň zlepšovali, krok za krokom sa posúvali. A k tomu došlo,“ pokračoval.

Súboj o bronz

V súboji o bronz ťahali za dlhší koniec Američania, ktorí nad Švédmi viedli 3:1 aj 5:3, no tiež s nimi prehrávali 5:6. Duel sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 7:7 a medailu pre tím USA zariadil v predĺžení Chaz Lucius, ktorý rozhodujúcim gólom skompletizoval hetrik.

„Sme na vrcholnom podujatí a ukončiť zápas v takom štýle, to bolo skvelé,“ povedal americký obranca Jack Peart na adresu trojgólového spoluhráča a pokračoval: „Je skvelé, že sme to zvládli. Síce sme inkasovali sedem gólom, no splnili sme cieľ a získali bronz.“