Mladí Íri sa zabávajú kašľaním do tvárí druhých ľudí, terčom bol aj minister zdravotníctva

K írskemu ministrovi zdravotníctva Simonovi Harrisovi v utorok na ulici pribehli dvaja mladí ľudia, muž a žena, a naschvál a z plného hrdla mu zakašľali do tváre. Potom so smiechom ušli preč.

Harris o incidente, ktorý sa mu stal v Dubline po ceste z práce domov, informoval v stredu na sociálnych sieťach. „Muž a žena na ulici považovali za nesmierne zábavné prísť, nakašľať na mňa a potom so smiechom ujsť,“ napísal minister.

Podľa agentúry The Associated Press (AP) sa nedávno na sociálnych sieťach objavila špeciálna výzva (challenge), spočívajúca v tom, že ľudia majú cudzím osobám na verejnosti nakašľať do tváre, natočiť si to a video potom zverejniť.

Podobné výzvy a ich plnenie patria k najnovším výstrelkom internetu a môžu sa týkať tých najrôznejších oblastí od športu až po takzvané „pranky“, málokedy sú však tak spoločensky nebezpečné ako výzva nakašľať do tváre cudzích ľudí v čase pandémie koronavírusu.

Podľa írskeho ministra zdravotníctva je takéto konanie „poriadne úbohé“. Minister avizoval, že proti podobným príspevkom na sociálnych sieťach budú postupovať „so všetkou razanciou“ štátne orgány.