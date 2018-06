Mladí ľudia môžu požiadať o poukaz na cestovanie po Európe zdarma, počet lístkov je obmedzený

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – V rámci iniciatívy DiscoverEU sa od utorka 12. júna do 26. júna budú môcť 18-roční Európania uchádzať o cestovný lístok po Európe.

Celkovo je k dispozícii 15 tisíc lístkov, pre Slovensko je ich predbežne vyčlenených 159. Informovalo o tom v pondelok v tlačovej správe Zastúpenie Európskej Komisie v SR.

Prihlásenie cez Európsky portál pre mládež

Žiadatelia musia k 1. júlu 2018 dovŕšiť vek 18 rokov, byť občanmi EÚ a byť pripravení vydať sa na cesty po Európe už toto leto od júla do konca októbra. „Účastníci môžu získať lístok druhej triedy v priemernej hodnote 255 eur, pričom by mali cestovať najviac 30 dní a navštíviť maximálne štyri zahraničné destinácie. Cestovať môžu aj skupiny, maximálne do päť členov a okrem vlakovej dopravy bude možné v nevyhnutných prípadoch využiť aj iné spôsoby dopravy,“ priblížilo Zastúpenie Európskej Komisie v SR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez Európsky portál pre mládež (https://europa.eu/youth/discovereu_sk), kde popíšu svoj cestovný plán. „Súčasťou prihlášky je aj kvíz s piatimi otázkami súvisiacimi s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018, s iniciatívami EÚ zameranými na mladých a blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Nebude chýbať ani otázka o tom, koľko mladých ľudí sa podľa nich bude o lístky uchádzať. Úspešných účastníkov vyberie Európska komisia na základe ich odpovedí,“ ozrejmilo výber uchádzačov zastúpenie.

Iniciatívu chcú ďalej rozvíjať

Európska komisia plánuje iniciatívu aj ďalej rozvíjať, a preto ju zahrnula do svojho návrhu budúceho programu Erasmus. Ak ho Európsky parlament a Rada schvália, v rokoch 2021 až 2027 by malo dostať možnosť cestovať s podporou rozpočtu vo výške 700 mil. eur ďalších 1,5 milióna 18-ročných účastníkov.