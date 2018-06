Mladí ľudia sa podľa Lubyovej málo zapájajú do politického diania, podnikania sa však neboja

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Mladí ľudia sa málo zapájajú do politického života, rezervy máme aj v oblasti dobrovoľníctva. Potrebujeme viac pracovať s mládežou, aby sa zapájala do verejného života.

Povedala to na brífingu k dokumentu Správa o mládeži 2018 ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že správa o mládeži sa robí pravidelne v štvorročných cykloch.

„V posledných voľbách do europarlamentu volilo na Slovensku len 13 percent oprávnených voličov, z toho bolo len šesť percent mladých ľudí. Aj z toho vyplýva, že sa málo zapájajú do verejného a politického diania,“ vysvetlila Lubyová.

Deväť kapitol

Správa o mládeži má deväť kapitol – vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť a podnikavosť, participácia, mládež a svet, zdravie a zdravotný štýl, inklúzia, dobrovoľníctvo mládeže a práca s mládežou. Riaditeľ odboru mládeže ministerstva školstva Ivan Hromada vyzdvihol najmä zlepšenie v oblasti zamestnanosti.

„Kým v roku 2012 žiadalo o prácu 53 percent mladých ľudí, dnes ich počet klesol na 27 percent. Je to obrovský progres. Môžu za to najmä projekty ministerstva práce, oživenie ekonomiky, ale aj zapájanie študentov a škôl do duálneho vzdelávania,“ ozrejmil Hromada.

Mladým nechýba sebadôvera na podnikanie. Až štvrtina mladých ľudí deklaruje záujem začať podnikať. Ročne cestuje do zahraničia v rámci programu Erasmus+ 2 200 študentov. Z nich 95 percent uvádza zlepšenie komunikačných zručností a postojov v rámci medzikulturného dialógu.

Závažné negatívne trendy

Reprezentatívne prieskumy zverejnené v roku 2015 naznačujú aj závažné negatívne trendy. „Patrí medzi ne napríklad, že takmer u polovice 11-ročných školákov chýbajú rodičovské pravidlá o sledovaní televízie, alebo že tretina školákov nemá nijako organizovaný voľný čas,“ povedal Hromada.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky mala Slovenská republika k vlaňajšiemu 31. decembru 5 443 120 obyvateľov, z toho bolo 1 931 633 ľudí do 30 rokov (35,5 percenta). Oproti roku 2013 klesol počet mladých ľudí o 2,85 percenta.