Mladí Slováci na Hlinka Gretzky Cupe tesne prehrali s Kanadou, stratili šancu na semifinále

EDMONTON 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v druhom zápase turnaja Hlinka Gretzky Cup v Edmontone s Kanadou 2:4 a stratila šancu na postup do semifinále.

Favorizovaný domáci výber si postupne vypracoval vedenie 3:0 gólmi Lafreniera, Hollowaya a Clarka.

Hráči spod Tatier na to zareagovali v záverečnom dejstve presnými zásahmi Goliana s Turanským, no „Javorové listy“ nedopustili komplikácie a Williams im zabezpečil ďalšie tri body do tabuľky.

Slováci nastúpia na posledný duel základnej A-skupiny v stredu o 23:00 h SELČ proti Švajčiarsku, ktoré má po súbojoch s Kanadou a Švédskom nepriaznivé skóre 0:15.