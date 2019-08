Mladí Slováci na Hlinka Gretzky Cupe trápia veľmoci, tréner Feneš je hrdý na hráčov

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov pokračujú v dobrých výkonoch na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup 2019.

Aj v druhom vystúpení v piešťanskej B-skupine potrápili papierového favorita a dokonca siahali na víťazstvo. Proti americkým rovesníkom viedli ešte v 53. min 3:2, ale tesné vedenie stratili v oslabení a následne v predĺžení inkasovali rozhodujúci gól na 3:4.

Kľúčovou postavou brankár Latkóczy

Zverenci Ivana Feneša po prehre síce stratili možnosť postúpiť do semifinále podujatia, no s predvedenou hrou môžu byť spokojní. „Odohrali sme ďalší skvelý zápas. Sme na našich zverencov hrdí, takto sa hrá za Slovensko. Chlapci robia skvelú reklamu slovenskému mládežníckemu hokeju. Boli to vyrovnané partie, hodnotím to pozitívne. Američania hrali trochu odlišný hokej ako v pondelok Švédi. Viac využívali svoje fyzické prednosti a nás to stálo množstvo síl,“ zhodnotil 41-ročný kouč, ktorý v minulosti pôsobil v pozícii asistenta v slovenských mládežníckych reprezentáciách a na tohtoročnej univerziáde v Krasnojarsku pomohol Slovensku k zisku strieborných medailí.

Kľúčovou postavou slovenského tímu v súboji proti Američanom bol brankár Šimon Latkóczy. Trenčiansky odchovanec kryl 40 zo 44 striel protivníka a viackrát zabránil takmer istým gólom. „Robil som, čo som mohol. Proti takým kvalitným tímom je nemožné, aby sme uspeli bez mojej podpory. Na zápas som sa dobre pripravil a proti USA sa mi chytá tradične dobre, keďže vždy veľa strieľajú. Napriek prehre si myslím, že takéto zápasy nás posúvajú vpred. Odviedli sme výbornú prácu,“ povedal 17-ročný gólman, ktorý nastúpil do bránky dvakrát v priebehu dvoch dní a v oboch prípadoch sa nemohol sťažovať na nedostatok práce.

„Určite to nie je jednoduché. Ešte ráno pred zápasom som nevedel, či pôjdem chytať. Vzhľadom na augustový termín nemám potrebnú kondičku a taktiež mám medzery v nejakých taktických veciach,“ doplnil.

Trpezlivou hrou si počkali na príležitosti

Zatiaľ čo v pondelňajšom zápase Slováci prestrieľali Švédov a mali množstvo šancí, v utorok proti hráčom USA si pripísali iba 17 streleckých pokusov. Trpezlivou hrou si počkali na príležitosti a trikrát skórovali zásluhou Samuela Reháka, Jána Lašáka mladšieho a Martina Chromiaka. Navyše, Rehák v tretej tretine spálil aj jednu veľkú možnosť na rozhodnutie v presilovke.

„Som hrdý na mužstvo. Odohrali sme ďalší vynikajúci zápas. Američania sú vždy výborní, patria medzi najlepších hokejistov sveta, takže nám to určite zdvihne sebavedomie. Je dobré zistiť, že vieme držať krok s elitou, ale dvakrát sme prehrali o gól, takže nám posledný krok stále chýba,“ uviedol syn bývalého slovenského reprezentačného brankára a držiteľa kompletnej medailovej zbierky z MS Jána Lašáka.

Záverečný tretí zápas v základnej B-skupine odohrajú slovenskí mladíci v stredu od 19.00 h proti Rusom, ktorí sú zatiaľ na turnaji stopercentní. Herne prevýšili Američanov aj Švédov, čoho výsledkom je šesť získaných bodov a skóre 9:2. Domáci reprezentanti môžu opäť len prekvapiť a zabojovať o konečnú tretiu pozíciu v skupine. „Rusi sú približne o mesiac dlhšie na ľade ako ostatné tímy, takže v tomto období vyzerajú veľmi dobre, ale my potrebujeme vyzerať dobre v apríli. Do zápasu opäť pôjdeme s tým, že chceme odohrať kvalitný hokej,“ dodal tréner Feneš.