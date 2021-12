Mladí Slováci sa v Kanade postavia v príprave len proti Nemcom, očakávajú dôkladnú previerku

Namiesto dvoch prípravných zápasov proti Fínom a Rakúšanom iba jeden a proti Nemcom. Kanadskí organizátori majstrovstiev sveta v hokeji do 20 rokov minimalizovali program prípravných zápasov vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu so šírením nového variantu koronavírusu.

Slováci odohrajú jediný prípravný duel pred ostrým vstupom do šampionátu v meste Red Deer 23. decembra od 22.00 h SEČ. Po tomto zápase trénerský štáb zúži nomináciu o troch hráčov na konečných 25 mien.

„Vždy, keď niečo plánujete a prídu zmeny, nie je to príjemné. Zároveň to však otvára nové možnosti. Naša príprava pokračuje. Hlavu máme nastavenú správne. A program sa snažíme dodržať čo najviac. Hoci nám zrušili prípravný zápas s Fínmi, na tréningu sme si namodelovali 60-minútový duel proti sebe. Teraz nám do rozpisu pribudol prípravný zápas s Nemcami. Tešíme sa naň a verím, že sa odohrá. Každý súper má obrovskú kvalitu a Nemci nás určite preveria zo všetkých stránok,“ uviedol tréner Ivan Feneš pre hockeyslovakia.sk.

Petrovský opustil izoláciu

Keďže slovenská výprava má každý deň k dispozícii na tréning len 90 minút, popoludňajšie voľno spestrujú hráčom meetingy s trénermi či ostatnými členmi realizačného tímu. „Keďže čas do štartu majstrovstiev sveta sa kráti, snažíme sa každú voľnú chvíľu využiť naplno,“ pokračoval Ivan Feneš.

Pozitívnou správou bolo, že v pondelok sa k mužstvu pripojil Servác Petrovský, ktorému organizátori po piatich negatívnych PCR testoch a jednom antigénovom dovolili opustiť izoláciu po kontakte s pozitívnym spoluhráčom v klube Owen Sound Attack pred pripojením k slovenskej výprave.

„Je to pre nás pekný darček. Na Serváca sme sa veľmi tešili. Nebolo preňho príjemné sedieť na izbe, najmä vzhľadom na fakt, že je zdravý. Ešte raz opakujem, veľmi sa naňho tešíme,“ dodal tréner slovenského tímu do 20 rokov.

Diváci dostali zelenú

Svoje účinkovanie v B-skupine MSJ v meste Red Deer v kanadskej provincii Alberta začnú slovenskí hokejisti v noci z 26. na 27. decembra o 3.30 h SEČ duelom proti obhajcom titulu – tímu USA. Druhým súperom zverencov trénera Ivana Feneša budú presne o deň neskôr Švédi.

Nasleduje deň voľna a v stredu 29. decembra súboj Slovenska proti Rusku o 22.30 SEČ. V záverečnom vystúpení v B-skupine narazia mladí slovenskí hokejisti na rovesníkov zo Švajčiarska. Zápas sa bude hrať na Silvestra 31. decembra od 1.00 SEČ.

V porovnaní s minulým rokom sa juniorské MS uskutočnia aj za prítomnosti divákov, a to v oboch halách v Red Deer aj Edmontone. Vstup na tribúny budú mať povolený iba plne zaočkované osoby.